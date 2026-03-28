(محدث) شهيدان شقيقان وإصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال بمدينة غزة

2026-03-28 03:03:31
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استُشهد شقيقان، وأُصيب عدد آخر بجروح، بينها خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشقيقين فهمي وسائد عمر قدوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدنية غزة، فيما أصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.

وبالتزامن، شنّت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا، وأطلقت نيران دباباتها، مستهدفة المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في المدينة.

وباستشهاد المواطن قدوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 692، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ1,880، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.

