(محدث) شهيدان شقيقان وإصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال بمدينة غزة

(محدث) شهيدان شقيقان وإصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال بمدينة غزة
وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد الشقيقين فهمي وسائد عمر قدوم برصاص قوات الاحتلال شرق مدنية غزة، فيما أصيب آخرون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة.
وبالتزامن، شنّت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا، وأطلقت نيران دباباتها، مستهدفة المناطق الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية والتفاح في المدينة.
وباستشهاد المواطن قدوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 692، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ1,880، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment