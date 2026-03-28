هجوم ثالث على منشأة بوشهر النووية الإيرانية

هجوم ثالث على منشأة بوشهر النووية الإيرانية
وكتبت الوكالة على منصة "إكس" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين "لم ترد أنباء عن أي أضرار في المفاعل العامل أو عن انبعاثات إشعاعية، والوضع في المنشأة طبيعي".
فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الضربة حصلت الجمعة الساعة 11:40 ليلاً.
وكانت محطة بوشهر وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران، قد تعرضت لهجومين سابقين في 17 و24 آذار/ مارس، من دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار.
وبعد الضربة الثانية، أعلنت روسيا إجلاء موظفيها العاملين في المحطة التي دخلت الخدمة في مطلع في العقد الثاني من الألفية الثانية وتضم مفاعلين نوويين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 1000 ميغاواط.
وقبل اندلاع الحرب، كانت روسيا بصدد إنشاء مفاعلين جديدين في الموقع.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت موقعين مرتبطين بالطاقة النووية في وسط إيران هما مفاعل أراك للماء الثقيل ومصنع لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد.
