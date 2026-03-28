هجوم ثالث على منشأة بوشهر النووية الإيرانية

2026-03-28 03:03:30
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران /PNN - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت، أن إيران أبلغت عن هجوم جديد على منشأة بوشهر النووية في جنوب البلاد، هو الثالث خلال عشرة أيام.

وكتبت الوكالة على منصة "إكس" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين "لم ترد أنباء عن أي أضرار في المفاعل العامل أو عن انبعاثات إشعاعية، والوضع في المنشأة طبيعي".

فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الضربة حصلت الجمعة الساعة 11:40 ليلاً.

وكانت محطة بوشهر وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في إيران، قد تعرضت لهجومين سابقين في 17 و24 آذار/ مارس، من دون أن يتم الإبلاغ عن أضرار.

وبعد الضربة الثانية، أعلنت روسيا إجلاء موظفيها العاملين في المحطة التي دخلت الخدمة في مطلع في العقد الثاني من الألفية الثانية وتضم مفاعلين نوويين، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 1000 ميغاواط.

وقبل اندلاع الحرب، كانت روسيا بصدد إنشاء مفاعلين جديدين في الموقع.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل أنها استهدفت موقعين مرتبطين بالطاقة النووية في وسط إيران هما مفاعل أراك للماء الثقيل ومصنع لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد.

إخلاء المسؤولية القانونية:
إخلاء المسؤولية القانونية:

