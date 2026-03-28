القوات المسلحة الإيرانية: إيران ستضع شروط إنهاء الحرب

خبرني - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء شكارجي، إن بلاده بصفتها "المنتصرة" ستضع شروط إنهاء الحرب.

وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن "الأعداء سيجبرون على قبولها"، في لهجة تعكس تصعيدا سياسيا موازيا للتطورات الميدانية العسكرية.

وأضاف شكارجي موجها رسالته للخصوم: "ابتعدوا عن الأوهام وعن مستشاريكم الهوليووديين وتقبلوا الحقيقة"، في إشارة إلى رفض الروايات المقابلة بشأن مجريات الصراع، وتأكيد طهران على موقفها بأنها في موقع قوة في المواجهة الجارية.

وأعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران أن العمليات العسكرية الجارية تمثل "الحد الأدنى" من قدرات بلاده، محذرا من أن ما قد تنفذه لاحقا يتجاوز ما يمكن أن يتصوره الخصوم، في إشارة إلى تصعيد محتمل في مسار المواجهة.

وأوضح المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أن القوات الإيرانية، خصوصا في سلاحي البحرية والقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، تواصل "السيطرة الذكية والقوية" على مضيق هرمز، مع امتلاك زمام المبادرة في الخليج، مؤكدا استمرار الهجمات على مواقع الخصوم في المنطقة.

وأضاف أن العمليات تأتي ضمن اليوم الثامن والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستواصل القتال بقوة"، في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدة جبهات.