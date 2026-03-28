القوات المسلحة الإيرانية: إيران ستضع شروط إنهاء الحرب

القوات المسلحة الإيرانية: إيران ستضع شروط إنهاء الحرب
خبرني - قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء شكارجي، إن بلاده بصفتها "المنتصرة" ستضع شروط إنهاء الحرب.
وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن "الأعداء سيجبرون على قبولها"، في لهجة تعكس تصعيدا سياسيا موازيا للتطورات الميدانية العسكرية.
وأضاف شكارجي موجها رسالته للخصوم: "ابتعدوا عن الأوهام وعن مستشاريكم الهوليووديين وتقبلوا الحقيقة"، في إشارة إلى رفض الروايات المقابلة بشأن مجريات الصراع، وتأكيد طهران على موقفها بأنها في موقع قوة في المواجهة الجارية.
وأعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران أن العمليات العسكرية الجارية تمثل "الحد الأدنى" من قدرات بلاده، محذرا من أن ما قد تنفذه لاحقا يتجاوز ما يمكن أن يتصوره الخصوم، في إشارة إلى تصعيد محتمل في مسار المواجهة.
وأوضح المتحدث، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أن القوات الإيرانية، خصوصا في سلاحي البحرية والقوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري، تواصل "السيطرة الذكية والقوية" على مضيق هرمز، مع امتلاك زمام المبادرة في الخليج، مؤكدا استمرار الهجمات على مواقع الخصوم في المنطقة.
وأضاف أن العمليات تأتي ضمن اليوم الثامن والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"، مشددا على أن القوات الإيرانية "ستواصل القتال بقوة"، في ظل تصعيد عسكري متواصل على عدة جبهات.
