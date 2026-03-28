سلطنة عمان.. استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل

MENAFN - Al-Bayan) أفاد مصدرٌ أمنيٌّ عماني بأنه تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسّطةٍ لأحد الوافدين العاملين في الميناء.

وقال المصدر، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إن إحدى الرّافعات في مرافق الميناء تعرضت لأضرار محدودة.

وأضاف: "تؤكد سلطنة عُمان على إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".