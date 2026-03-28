سلطنة عمان.. استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سلطنة عمان.. استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين وإصابة عامل
(MENAFN- Al-Bayan) أفاد مصدرٌ أمنيٌّ عماني بأنه تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين، ما أسفر عن إصابة متوسّطةٍ لأحد الوافدين العاملين في الميناء.
وقال المصدر، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، إن إحدى الرّافعات في مرافق الميناء تعرضت لأضرار محدودة.
وأضاف: "تؤكد سلطنة عُمان على إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment