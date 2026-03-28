رائد فضاء يكتشف وحشاً فضائياً ... لكنه كان بطاطس!

نشر رائد الفضاء في ناسا، دون بيتّيت، صورة لجسم غريب ذي مجسات على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) أثارت ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتضح لاحقا أنه بطاطس بنفسجية مبكرة ضمن مشروعه الشخصي للحديقة الفضائية.

أظهر الجسم، الذي بدا للوهلة الأولى كبيضة تنبت منها خيوط سوداء داكنة، نموا غريبا في ظروف انعدام الجاذبية على متن المحطة، مما دفع بعض المستخدمين إلى المزاح بأن هذا هو "الجنين الفضائي"، إلا أن الحقيقة كانت أكثر براءة وإثارة للاهتمام، بحسب بيتّيت، الذي أوضح أن هذا الجسم كان جزءا من مشروعه لاستكشاف إمكانية زراعة الغذاء في الفضاء، وفقا لموقع dailygalaxy.

تفاصيل التجربة

تم التقاط الصورة خلال البعثة 72 التي جرت بين سبتمبر 2024 وأبريل 2025، وأوضح بيتّيت أن البطاطس كانت مثبتة في حوض نمو مزود بإضاءة اصطناعية باستخدام قطعة فيلكرو لتثبيتها في مكانها.

وأكد بيتّيت أن هذا المشروع كان نشاطا شخصيا قام به في أوقات فراغه على متن المحطة، بهدف دراسة نمو النباتات في بيئة انعدام الجاذبية، في خطوة أساسية لدعم المهمات الفضائية الطويلة وربما إنشاء قواعد على القمر أو المريخ.

ودون بيتّيت في مارس الحالي "هذه بطاطس بنفسجية مبكرة، مثبتة بنقطة من الفيلكرو لتعليقها في حوض نمو الإضاءة المبتكر الخاص بي، أخذت البطاطس في البعثة 72 لمشروع حديقة الفضاء الخاصة بي، وهو نشاط قمت به في أوقات فراغي".

أهمية البطاطس في الفضاء

تلعب البطاطس دورا مهما في أبحاث إنتاج الغذاء في الفضاء بسبب قيمتها الغذائية العالية، كما أبرز فيلم The Martian هذا الدور، حيث يزرع البطل البطاطس للبقاء على قيد الحياة على المريخ.

وأوضح بيتّيت أن غياب الجاذبية يؤثر على نمو الجذور، حيث تنمو في جميع الاتجاهات، وتلاحظ البطاطس والنباتات الأخرى في الفضاء نموا أبطأ مقارنة بالأرض.

هذه التجربة تعد خطوة أساسية لفهم كيفية إنتاج الغذاء في ظروف الفضاء الصعبة، حيث يختبر بيتّيت إمكانية زراعة محاصيل مختلفة بما في ذلك البطاطس والطماطم والفلفل، كما يسعى لفهم أي النباتات يمكنها التكيف مع البيئة الفضائية.

الزراعة الفضائية ومستقبل الاستكشاف البشري

تهدف ناسا من خلال هذه التجارب إلى دعم استدامة الغذاء في الفضاء، وتقليل الاعتماد على شحن الإمدادات من الأرض.

وقد أشارت ناسا إلى أن بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفاصوليا يمكن أن تساعد في حماية رواد الفضاء من الإشعاع الفضائي.

ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها التصميمي، تخطط ناسا للجيل القادم من المحطات، مع التركيز على تطوير نظم إنتاج الغذاء المستدام لدعم المهمات الطويلة، بما في ذلك إقامة وجود بشري دائم على القمر وربما المريخ.