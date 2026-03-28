قائد القوة الجو-فضائية: المعادلة هذه المرة لن تكون (العين بالعين)

خبرني - لوح قائد القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، بتصعيد جديد في المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول في المنطقة.

وحذر موسوي من أن "المعادلة هذه المرة لن تكون عينا بعين"، في إشارة إلى رد أوسع وأشد من السابق.

وقال موسوي، في منشور على منصة "إكس"، إن خصوم إيران "بدأوا مجددا اللعب بالنار عبر استهداف البنى التحتية"، مضيفا أن الرد الإيراني القادم سيكون مختلفا. ودعا العاملين في الشركات الصناعية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل إلى مغادرة مواقع عملهم فورا "حفاظا على حياتهم"، في تحذير مباشر يعكس اتساع نطاق التهديدات المحتملة مع استمرار التصعيد الإقليمي.

وأكدت طهران في وقت سابق، على لسان المتحدث باسم قواتها المسلحة، أنها "بصفتها المنتصرة ستضع شروط إنهاء الحرب"، مشددة على أن خصومها "سيجبرون على القبول بها".

وترافقت هذه التصريحات مع مواقف أكثر حدة من قيادات عسكرية، إذ اعتبر مقر "خاتم الأنبياء" أن العمليات الجارية تمثل الحد الأدنى من قدرات إيران، مع التلويح بخيارات تصعيدية أوسع، بالتوازي مع تأكيد السيطرة على مضيق هرمز واستمرار الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

ميدانيا، جاءت هذه التصريحات عقب سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت حساسة داخل إيران، شملت مواقع نووية وصناعية وبنى تحتية للطاقة، بينها منشآت في أراك ويزد، بما في ذلك مرافق مرتبطة بإنتاج "الكعكة الصفراء" ومفاعل الماء الثقيل. وفي حين أكدت طهران عدم وقوع تسرب إشعاعي، توعدت بفرض "ثمن باهظ" على هذه الهجمات، مرفقة ذلك بتحذيرات مباشرة للشركات الصناعية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة لإخلاء مواقعها، ما يعكس اتساع نطاق التهديدات واحتمالات التصعيد خلال المرحلة المقبلة.