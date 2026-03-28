فانس يتهم إلهان عمر بالاحتيال عبر الزواج من شقيقها

فانس يتهم إلهان عمر بالاحتيال عبر الزواج من شقيقها

2026-03-28 03:00:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - زعم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الجمعة، أن النائبة إلهان عمر "احتالت" على الولايات المتحدة بزواجها المزعوم من شقيقها لمساعدته على البقاء بشكل قانوني في البلاد.
وصرح فانس للمذيع اليميني بيني جونسون في أحدث حلقات برنامجه: "نحن نعتقد بالفعل أن إلهان عمر ارتكبت بالتأكيد احتيالاً في الهجرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق قوله.
وكانت عمر قد وصفت هذه الادعاءات سابقا بأنها "أكاذيب مقززة"، فيما تطارد هذه الادعاءات عضوة الكونغرس منذ ما قبل حملتها لانتخابات مجلس النواب في عام 2018.

وأضاف فانس أنه كان يناقش الحلول القانونية مع نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، موضحا أن هناك تساؤلات قد أثيرت: "كيف تلاحقها؟ كيف تحقق معها؟ كيف تبني القضية بالفعل لتحقيق بعض العدالة للشعب الأمريكي؟".

وادعى نائب الرئيس أن النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا "كانت في قلب الكثير من أسوأ المحتالين في الجالية الصومالية"، وأن هذا الأمر يجب أن يكون أيضاً قيد التحقيق.

وقال فانس: "أنا قلق بشأن الهجرة، وقلق أيضا بشأن ماذا كانت تعرف إلهان عمر عما كان يحدث في الجالية الصومالية الأمريكية؟ ولماذا لم يكن أحد يبحث في الأمر حتى جاء الرئيس دونالد ترامب صراحة؟"

جدير بالذكر أن إلهان عمر، التي هاجرت إلى أمريكا من الصومال، كانت تبلغ من العمر 17 عاما عندما أصبحت مواطنة أمريكية مجنسة في عام 2000.

