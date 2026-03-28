فانس يتهم إلهان عمر بالاحتيال عبر الزواج من شقيقها

فانس يتهم إلهان عمر بالاحتيال عبر الزواج من شقيقها
خبرني - زعم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الجمعة، أن النائبة إلهان عمر "احتالت" على الولايات المتحدة بزواجها المزعوم من شقيقها لمساعدته على البقاء بشكل قانوني في البلاد.
وصرح فانس للمذيع اليميني بيني جونسون في أحدث حلقات برنامجه: "نحن نعتقد بالفعل أن إلهان عمر ارتكبت بالتأكيد احتيالاً في الهجرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق قوله.
وكانت عمر قد وصفت هذه الادعاءات سابقا بأنها "أكاذيب مقززة"، فيما تطارد هذه الادعاءات عضوة الكونغرس منذ ما قبل حملتها لانتخابات مجلس النواب في عام 2018.
وأضاف فانس أنه كان يناقش الحلول القانونية مع نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، موضحا أن هناك تساؤلات قد أثيرت: "كيف تلاحقها؟ كيف تحقق معها؟ كيف تبني القضية بالفعل لتحقيق بعض العدالة للشعب الأمريكي؟".
وادعى نائب الرئيس أن النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا "كانت في قلب الكثير من أسوأ المحتالين في الجالية الصومالية"، وأن هذا الأمر يجب أن يكون أيضاً قيد التحقيق.
وقال فانس: "أنا قلق بشأن الهجرة، وقلق أيضا بشأن ماذا كانت تعرف إلهان عمر عما كان يحدث في الجالية الصومالية الأمريكية؟ ولماذا لم يكن أحد يبحث في الأمر حتى جاء الرئيس دونالد ترامب صراحة؟"
جدير بالذكر أن إلهان عمر، التي هاجرت إلى أمريكا من الصومال، كانت تبلغ من العمر 17 عاما عندما أصبحت مواطنة أمريكية مجنسة في عام 2000.
