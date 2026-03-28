أبوظبي.. إصابة 5 أشخاص جرّاء حريق بمحيط كيزاد نتيجة سقوط شظايا

أبوظبي.. إصابة 5 أشخاص جرّاء حريق بمحيط كيزاد نتيجة سقوط شظايا
خبرني - أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادثتي اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، والناجم عن سقوط شظايا، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.
وأكدت الجهات المختصة، أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية، لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، وفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي.
وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
