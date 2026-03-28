أبوظبي.. إصابة 5 أشخاص جرّاء حريق بمحيط كيزاد نتيجة سقوط شظايا

2026-03-28 03:00:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادثتي اندلاع حريق في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، والناجم عن سقوط شظايا، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت الجهات المختصة، أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية، لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة، وفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي.

وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

