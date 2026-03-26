تراجع مؤشر الاقتصاد السويسري جراء حرب إيران

English en Swiss economic index falls due to Middle East conflict طالع المزيدSwiss economic index falls due to Middle East con Deutsch de Nahostkrieg lässt Konjunkturindex abstürzen الأصلي طالع المزيدNahostkrieg lässt Konjunkturindex abstu

تراجع أحد مؤشرات الاقتصاد السويسري إلى مستويات سلبية عميقة في مارس، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الصراع في الشرق الأوسط. تم نشر هذا المحتوى على 26 مارس 2026 - 11:03 2دقائق Keystone-SDA

انخفض مؤشر UBS-CFA إلى -35.0 نقطة في مارس، بعد أن سجل +9.8 نقطة في فبراير، وفق ما أعلنه اقتصاديون في بنك يو بي إس يوم الأربعاء. ويستند المؤشر إلى مسح شهري لآراء خبراء.

ويشير المستوى الحالي للمؤشر إلى نظرة تشاؤمية للاقتصاد السويسري خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب بيان صحفي. وقد سُجّلت تراجعات مماثلة في الفترة الأخيرة عقب صدمات الرسوم الجمركية في أبريل وأغسطس من العام الماضي، فيما تؤثر أزمة الشرق الأوسط حالياً سلباً على المعنويات.

ويعكس المؤشر توازن آراء المحللين.ات الذين يتوقعون تحسناً (10%) أو تدهوراً (45%) في الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد تراجع عدد المتفائلين إلى النصف تقريباً، بينما ارتفع عدد المتشائمين إلى نحو أربعة أضعاف في مارس. ومع ذلك، توقّع أقل بقليل من نصف المشاركين الأربعين بقاء الوضع دون تغيير.

ارتفاع توقعات التضخم

أما بالنسبة للتضخم، تغيرت التوقعات بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ففي مارس، ارتفعت نسبة المحللين الذين يتوقعون تسارع التضخم في سويسرا خلال الأشهر الستة المقبلة من أقل بقليل من 15% إلى 55%.

ورغم ذلك، يرجّح معظم الخبراء والخبيرات أن تعود أسعار النفط إلى مستويات طبيعية خلال الأشهر الستة المقبلة. ويُقدّر أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و90 دولاراً (أي ما بين 55 و71 فرنكاً سويسرياً).

ومع ذلك، لا تزال مخاطر الارتفاع قائمة. وتشير نتائج المسح إلى احتمال تداول خام برنت بين 90 و100 دولار للبرميل بنسبة تقارب 20%، فيما تُقدّر احتمالية تجاوز الأسعار مستوى 100 دولار بنحو 12%.

وأُجري الاستطلاع بين 12 و16 مارس.