المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، عن بدء فيضان سد التنور وسد شيظم في محافظة الطفيلة، وسد الفيدان في وادي عربة، وسد الوحيدي في معان، بعد امتلائها بكامل طاقتها التخزينية بنسبة 100 بالمئة.



ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة/سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها، مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.