بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2026-03-26 08:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 12.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2920 عقداً.


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3658 نقطة، بارتفاع نسبته 0.04 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


وعلى المستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.90 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 بالمئة.

