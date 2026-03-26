بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3658 نقطة، بارتفاع نسبته 0.04 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
وعلى المستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.90 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 بالمئة.
