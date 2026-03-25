التربية: إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 20262027 لمدة أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة فتح باب تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك في إطار الاستجابة للظروف والأوضاع الراهنة، وحرصاً على توفير فرصة إضافية لأولياء الأمور لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم بنجاح.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل الإضافية تستمر لمدة اسبوع وتبدأ من اليوم 25 مارس الجاري وتستمر حتى 1 أبريل 2026، داعيةً أولياء الأمور إلى المبادرة بتقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بما يسهم في ضمان حصول الطلبة على مقاعد دراسية في المدارس الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمقار سكنهم.

وأكدت أن عملية التسجيل تتطلب التأكد من تحديث بيانات الوصي الحالي أو ولي الأمر المرتبطة بالهوية الرقمية، لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة ودقة، مشددةً على أهمية إرفاق ما يثبت السكن الجديد في حال انتقال الأسرة إلى منطقة أخرى قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل متاح خلال الفترة المعلنة لطلبة الحلقة الثانية في المسارين العام والمتقدم، وذلك ضمن خطة تنظيمية تستهدف تحقيق التوزيع الأمثل للطلبة على المدارس، بما يواكب الطاقة الاستيعابية ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

وبينت أن عدم الالتزام بتسجيل الطلبة خلال الفترة المحددة قد يترتب عليه عدم ضمان توفر شاغر في مدرسة تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب، إضافة إلى عدم توفير خدمة النقل المدرسي، الأمر الذي قد يضع على عاتق ولي الأمر مسؤولية ترتيب وسائل انتقال أبنائه إلى المدرسة.

كما لفتت إلى أن توفير الكتب المدرسية سيكون من مسؤولية ولي الأمر في حال التأخر عن التسجيل ضمن المواعيد المعلنة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الالتزام بالمواعيد يسهم في تمكين المدارس من الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، من حيث تنظيم الجداول وتوزيع الطلبة وتوفير الموارد التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة من التسجيل تشمل المواطنين وأبناء المواطنات، إلى جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، وأبناء أصحاب المراسيم، ضمن الضوابط والإجراءات المعتمدة.

ودعت وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للحصول على أحدث المعلومات والتعليمات المتعلقة بالتسجيل، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات في الوقت المحدد، بما يضمن انطلاقة منظمة ومستقرة للعام الأكاديمي المقبل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لجميع الطلبة، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته