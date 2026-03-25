اتحاد العمال بالتعاون مع العمل الدولية ينظم النشاط الختامي ضمن مشروع قوة النقابات

اتحاد العمال بالتعاون مع العمل الدولية ينظم النشاط الختامي ضمن مشروع قوة النقابات

2026-03-25 03:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة حول تمكين المرأة النقابية من خلال توفير بيئة عمل آمنة، ودعم وصولها إلى مواقع القيادة النقابية، هي النشاط الختامي ضمن مشروع "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولية ومساواة بين الجنسين".
وحسب بيان صحفي للاتحاد، شارك في الورشة رؤساء النقابات العمالية، وأعضاء لجنتي المرأة والشباب، وفريق العمل في كل من الاتحاد ومنظمة العمل الدولية، بهدف مناقشة سياسة الحماية الداخلية للاتحاد المتعلقة بالعنف والتحرش، وتعزيز إدماج أحكام مستجيبة لكلا الجنسين في اتفاقيات العمل الجماعية، بما يسهم في تعزيز حماية النساء العاملات، ودعم بيئات عمل أكثر أمانًا وشمولًا.
وأكد رئيس الاتحاد، خالد الفناطسة، أن توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش يشكل حقًا أساسيًا من حقوق العمال والعاملات، وركيزة رئيسية من ركائز العمل اللائق، مشددًا على أهمية إدماج السياسات المراعية لكلا الجنسين في اتفاقيات العمل الجماعية، بما يعزز الحماية، خاصة للنساء العاملات، ويدعم مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
وأضاف أن هذا التدريب يمثل خطوة عملية لبناء قدرات النقابيين والنقابيات للتعامل مع هذه القضايا ذات العلاقة بمهنية وفعالية، بما ينعكس إيجابًا على بيئات العمل المختلفة.
من جانبها، أكدت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أهمية الشراكة مع الاتحاد في دعم قضايا المرأة ومعالجة التحديات التي تحول دون الوصول إلى بيئة عمل آمنة ولائقة.
واستعرضت أصلان أبرز المحطات التي دعمت فيها المنظمة مسار تعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة، بدءًا من تدقيق النوع الاجتماعي التشاركي، مرورًا بدعم الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وختامًا أنشطة مشروع "قوة النقابات"، بما في ذلك جلسات الحوار الاجتماعي حول حماية الأمومة والاقتصاد الرعائي، والمرأة في مواقع صنع القرار، والتي أسهمت مخرجاتها في الوصول إلى توصيات مؤتمر العمل الوطني الذي عُقد العام الماضي.
واستعرضت خبيرة النوع الاجتماعي والمدربة مرام عليمات، مسودة سياسة "الحماية من العنف والتحرش" في الاتحاد والنقابات المنضوية تحت مظلته، من حيث أهدافها ونطاقها والفئات المشمولة فيها، إلى جانب التعريفات والسلوكيات، وآليات التطبيق والاستجابة.
وناقش المشاركون والمشاركات من رؤساء ورئيسات النقابات والحضور بنود السياسة، كما قدموا ملاحظات بهدف تطويرها وصولًا إلى صيغة نهائية يتم اعتمادها رسميًا وفق النظام الداخلي للاتحاد لتصبح سارية التطبيق.
وتضمنت الورشة جلسة، قدمتها الخبيرة القانونية رانيا وهبه، حول مسودة سياسة داخلية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية في الاتحاد والنقابات التابعة لها، تطرقت فيها إلى التحديات وفرص التمكين، بهدف تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار النقابي، ودعم وصولها إلى مواقع المسؤولية النقابية.
وتهدف السياسة المقترحة إلى تكريس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وإبراز الدور المحوري للنساء النقابيات في الحركة العمالية، وربط السياسة بالتشريعات الوطنية، استنادًا إلى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.
من جانبهم، قدم المشاركون والمشاركات ملاحظات متنوعة حول مسودة السياسة، بهدف تطويرها؛ كي تنسجم مع بيئة العمل النقابي سواء في الأطر التنظيمية النقابية للاتحاد، أو النقابات العمالية المختلفة.
يأتي هذا النشاط بدعم من مشروع "المساواة في العمل" الذي يُنفذ بالتعاون مع حكومة مملكة النرويج.

