عطية: الأردن ركيزة أساسية في الحفاظ على الإقليم وتوازنه واستقراره

2026-03-25 03:05:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية إن الأردن سيبقى صمام أمان الإقليم وركيزة أساسية في حفظ توازنه واستقراره، مستندًا إلى قيادته الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم؛ وصلابة مؤسساته ووعي شعبه.
وشدد على أن الأردن لم يكن يومًا عبئًا على أحد، بل شريكًا فاعلًا في مواجهة التحديات وصون الأمن الإقليمي.
وتابع بالقول إن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالًا من التشخيص إلى الفعل، لافتًا إلى أن الأردن تحمّل عبر سنوات طويلة أعباءً كبيرة دفاعًا عن استقرار المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاعه الاقتصادية، ما يستدعي رؤية دولية أكثر إنصافًا تقوم على تقاسم الأعباء وتعزيز الدعم المستدام.
وأوضح أن مديونية الأردن يجب النظر إليها في سياقها الواقعي، بوصفها كلفة لدور سياسي وإنساني وأمني قامت به الدولة الأردنية نيابة عن الإقليم والمجتمع الدولي، وأن دعم الاقتصاد الأردني ضرورة لضمان استمرارية الاستقرار في المنطقة.
وشدد النائب الأول على أن سيادة الأردن وثوابته الوطنية خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو المساومة، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية وقانونية، وعنصرًا أساسيًا في حماية هوية المدينة، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في الأراضي الفلسطينية، أو المساس بالوضع التاريخي والقانوني، معتبرًا أن استمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية مرفوضة.
وبيّن أن تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وأن الأردن سيبقى السند الثابت لهذا الحق، والمدافع عنه في مختلف المحافل.
وقال إن الأردن دولة ذات سيادة راسخة، وإن أي محاولة للمساس بأمنه أو استقراره أو التطاول عليه مرفوضة بشكل قاطع، وستواجه بإرادة وطنية موحدة، وأن تعزيز صمود الأردن اقتصاديًا وسياسيًا يمثل مصلحة دولية عليا، ودعمه هو استثمار مباشر في أمن واستقرار المنطقة، داعيًا إلى شراكة دولية حقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.

