إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها

2026-03-25 03:05:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال مصدر مطلع، إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للحرب، وأرسلتها إلى إيران.
وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية،، من القيادة الأمريكية قائلا "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟".
وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم."


