منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار على معظم المناطق

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار على معظم المناطق
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.
الجمعة: يستمر الجو وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.
السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبة شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وحذرت الارصاد الجوية خلال فترة تأثر البلد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.
