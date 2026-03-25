  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار على معظم المناطق

2026-03-25 03:04:45
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

الجمعة: يستمر الجو وباردا إلى شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على معظم المناطق وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبة شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية خلال فترة تأثر البلد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والتزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، وارتفاع موج البحر.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث