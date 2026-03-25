حملة مداهمات واسعة واعتقالات طالت العشرات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) المحافظات -PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم أسرى محررون وفتاة، إلى جانب اقتحام منازل والعبث بمحتوياتها واحتجاز سكانها لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وفي نابلس، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، كما اقتحمت مخيم عسكر وبلدة دير الحطب.

وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم خليل لطفي مرشود، وفارس شرايعة، والأستاذ لطفي مرشود، بعد مداهمة منازلهم. كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم زياد عبد الجواد من قرية تل، إضافة إلى الشابين وليد حكمت وأحمد أكرم من قرية بورين، عقب مداهمة منازلهم.

وفي بلدات أخرى بمحافظة نابلس، اعتقل الشابان محمد عدنان أبو حمزة وحامد أحمد صالح من بلدة عصيرة القبلية، بينما اعتقل الشاب كريم أيمن لافي أبو حسين من بلدة صرة، بالتزامن مع اقتحام بلدة بيت إيبا غرب المدينة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم الأستاذ نسيم الترتوري، والشاب قسام الحموز، والشاب قسام عبد المعطي.

كما اعتقلت الفتاة شهد محمد غازي بعد اقتحام منزلها في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى جانب اعتقال عبد الكريم حسين القواسمة وعمرو إبراهيم عوض حمو من البلدة نفسها.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صالح نخلة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة، فيما شهدت محافظة طولكرم اعتقال ثلاثة شبان من بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وهم معاذ الأسود ومؤمن ثلثين أبو عاصم وقصي عبد الجبار صبحة.

أما في محافظة طوباس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام قرية تياسير شرق المحافظة، وهم محمود محمد طالب وماجد محمد طالب ونور طالب طالب وبلال عبد دبك، إضافة إلى اعتقال علي حسين بشارات من بلدة طمون، ووسام الشريم عقب اقتحام منزله في حارة الصوافطة.