الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن بصواريخ ومسيّرات

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية بالكويت والبحرين والأردن، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الحرس الثوري استهدف مواقع عدة في شمال إسرائيل ووسطها، بما فيها تل أبيب، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الكويت وقاعدة أخرى في البحرين وقاعدة ثالثة في الأردن، باستخدام «صواريخ موجهة تعمل بالوقود السائل والصلب ومسيّرات هجومية»، حسب وكالة «فرانس برس».