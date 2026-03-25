  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن بصواريخ ومسيّرات

2026-03-25 03:03:30
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية بالكويت والبحرين والأردن، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الحرس الثوري استهدف مواقع عدة في شمال إسرائيل ووسطها، بما فيها تل أبيب، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الكويت وقاعدة أخرى في البحرين وقاعدة ثالثة في الأردن، باستخدام «صواريخ موجهة تعمل بالوقود السائل والصلب ومسيّرات هجومية»، حسب وكالة «فرانس برس».

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث