الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن بصواريخ ومسيّرات

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن بصواريخ ومسيّرات
خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية بالكويت والبحرين والأردن، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الحرس الثوري استهدف مواقع عدة في شمال إسرائيل ووسطها، بما فيها تل أبيب، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين أميركيتين في الكويت وقاعدة أخرى في البحرين وقاعدة ثالثة في الأردن، باستخدام «صواريخ موجهة تعمل بالوقود السائل والصلب ومسيّرات هجومية»، حسب وكالة «فرانس برس».
