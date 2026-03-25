  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
4 شهداء و34 جريحا جراء غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان

2026-03-25 03:03:10
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 25 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الليلية على صور ومخيم المية ومية وصيدا أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وقال مصدر أمني لبناني، إن غارات جوية متكررة تستهدف هذا الصباح أطراف بلدة البازورية قضاء صور، ومنطقة مفتوحة في محيط بلدة البرغلية في صور، والمنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ودبعال قضاء صور.
وأضاف "يسجل قصف مدفعي على بلدات الخيام، مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل، كما قامت قوة إسرائيلية بتفجير منازل في الأطراف الجنوبية لبلدة شبعا اللبنانية الحدودية".

MENAFN25032026000117011021ID1110903612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث