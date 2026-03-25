4 شهداء و34 جريحا جراء غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان

4 شهداء و34 جريحا جراء غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان
(MENAFN- Jordan News Agency) بيروت 25 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الليلية على صور ومخيم المية ومية وصيدا أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 34 آخرين.
وقال مصدر أمني لبناني، إن غارات جوية متكررة تستهدف هذا الصباح أطراف بلدة البازورية قضاء صور، ومنطقة مفتوحة في محيط بلدة البرغلية في صور، والمنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ودبعال قضاء صور.
وأضاف "يسجل قصف مدفعي على بلدات الخيام، مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل، كما قامت قوة إسرائيلية بتفجير منازل في الأطراف الجنوبية لبلدة شبعا اللبنانية الحدودية".
