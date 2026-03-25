4 شهداء و34 جريحا جراء غارات إسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان

بيروت 25 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية الليلية على صور ومخيم المية ومية وصيدا أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 34 آخرين.وقال مصدر أمني لبناني، إن غارات جوية متكررة تستهدف هذا الصباح أطراف بلدة البازورية قضاء صور، ومنطقة مفتوحة في محيط بلدة البرغلية في صور، والمنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ودبعال قضاء صور.وأضاف "يسجل قصف مدفعي على بلدات الخيام، مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل، كما قامت قوة إسرائيلية بتفجير منازل في الأطراف الجنوبية لبلدة شبعا اللبنانية الحدودية".