الزرقاء: 329 حالة تعاملت معها المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد

الزرقاء 25 آذار (بترا) - واصلت مديرية صحة الزرقاء تقديم خدماتها الطبية خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكفاءة، حيث استقبلت المراكز الصحية الشاملة المناوبة نحو 329 مراجعاً، جرى التعامل مع حالاتهم عبر الفحوصات الطبية الدقيقة وتقديم العلاجات اللازمة، ضمن منظومة صحية عملت دون انقطاع لضمان سلامة المواطنين وراحتهم.وأكد مدير مديرية صحة الزرقاء، الدكتور خالد عبد الفتاح، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تسعة مراكز صحية شاملة انتشرت في مختلف مناطق المحافظة تولت تقديم الخدمة خلال عطلة العيد، من بينها ثلاثة مراكز عملت على مدار الساعة (24 ساعة)، في خطوة تعكس حرص المديرية على استمرارية الرعاية الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات، لا سيما في أوقات الذروة والمناسبات.وأوضح أن المديرية لم تكتف بتوفير الكوادر الطبية، بل عززت جهودها الرقابية من خلال جولات وزيارات ميدانية مكثفة نفذتها لجان مختصة، هدفت إلى متابعة سير العمل ميدانياً، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة الصحية، بما يواكب احتياجات المواطنين خلال العطلة.وأشار عبد الفتاح إلى أن بنك الدم الإقليمي كان في حالة استنفار تام، حيث جرى ترصيد وتحضير وحدات الدم بشكل مسبق، مع استمرار التنسيق والتواصل مع المستشفيات الحكومية والخاصة، لضمان توفر مخزون آمن وكاف يلبي أي طارئ صحي محتمل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة السريعة.ولم تغب الجوانب الوقائية عن هذا الجهد المتكامل، إذ واصل مختبر فحص المياه عمله خلال العطلة، حيث قامت الكوادر المختصة بجمع العينات وفحصها بشكل دوري، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية، حفاظاً على الصحة العامة ومنع أي مخاطر محتملة.واكد عبد الفتاح أن هذا الأداء المتكامل، يعكس صورة واضحة عن منظومة صحية يقظة، عملت بروح المسؤولية والانضباط، لتأمين خدماتها للمواطنين دون انقطاع، إذ أن الرعاية الصحية في الزرقاء تبقى حاضرة في كل الأوقات، لا سيما في المناسبات التي تتطلب جهداً مضاعفاً واستعداداً استثنائياً.