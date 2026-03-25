182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي

عمان 25 آذار (بترا) – أكدت النقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع.

وحسب الأرقام التي وفرتها النقابة، وصل لميناء الحاويات 30 باخرة، والميناء الصناعي 19 وميناء الفوسفات 6 وميناء النفط 8 بواخر.

كما وصل لميناء الغاز النفطي المسال 5 وميناء العقبة الجديد 24 وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال باخرتين ومحطة الركاب 78 وميناء السفن السياحية 10 بواخر.

وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب إن ميناء العقبة حتى اليوم لم يتأثر بكل التوترات الجارية بالمنطقة، موضحا ان البواخر التي كانت مجدولة خلال شهر آذار الحالي وصلت في مواعيدها.

وأضاف أن هناك بواخر متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر ستصل في مواعيدها المحددة، والبالغ عددها 62 باخرة، مؤكدا أن البواخر تصل ميناء العقبة بشكل منتظم وطبيعي.

25/03/2026 08:59:53