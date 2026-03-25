182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي

182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي
عمان 25 آذار (بترا) – أكدت النقابة اللوجستية الأردنية، أن عدد البواخر التي وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم السبت الماضي بلغ 182 باخرة محملة بمختلف المواد والبضائع.
وحسب الأرقام التي وفرتها النقابة، وصل لميناء الحاويات 30 باخرة، والميناء الصناعي 19 وميناء الفوسفات 6 وميناء النفط 8 بواخر.
كما وصل لميناء الغاز النفطي المسال 5 وميناء العقبة الجديد 24 وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال باخرتين ومحطة الركاب 78 وميناء السفن السياحية 10 بواخر.
وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب إن ميناء العقبة حتى اليوم لم يتأثر بكل التوترات الجارية بالمنطقة، موضحا ان البواخر التي كانت مجدولة خلال شهر آذار الحالي وصلت في مواعيدها.
وأضاف أن هناك بواخر متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الشهر ستصل في مواعيدها المحددة، والبالغ عددها 62 باخرة، مؤكدا أن البواخر تصل ميناء العقبة بشكل منتظم وطبيعي.
25/03/2026 08:59:53
