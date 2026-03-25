جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

عمان 25 آذار (بترا) - يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.وأفاد المجلس، في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الأردن والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.وتدين مسودة القرار المقترحة هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، مطالبة بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.