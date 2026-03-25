جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 25 آذار (بترا) - يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على الأردن ودول الخليج العربي.
وأفاد المجلس، في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الأردن والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.
ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.
وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.
وتدين مسودة القرار المقترحة هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، مطالبة بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.
وأفاد المجلس، في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الأردن والإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.
ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نفذت بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، بأنها "تثير قلقا بالغا على السلام والأمن الدوليين"، نظرا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.
وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.
وتدين مسودة القرار المقترحة هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، مطالبة بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment