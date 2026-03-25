محافظ الكرك يدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة تزامنا مع عدم الاستقرار الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 25 آذار (بترا) - محمد العساسفة- دعا محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم الأربعاء، وفق المعلومات الصادرة عن نشرات دائرة الأرصاد الجوية.وأوضح الشريف خلال حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن كميات الأمطار الكبيرة في المنخفضات الأخيرة تتطلب تعزيز الكوادر من خلال تفعيل التشاركية بين جميع الجهات المعنية في المحافظة، ونشر الكوادر وفرق الطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات، لا سيما أنه يتوقع هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بالرعد بدءا من المناطق الجنوبية لتمتد وتشمل مختلف مناطق المملكة.وأكد أنه تم رفع مستوى الجاهزية لدى جميع الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، وتم فتح غرف عمليات رئيسية وفرعية على مدار الساعة، إضافة إلى تجهيز الآليات والمعدات وخطط الطوارئ الاستباقية مع ضرورة تمرير أي معلومات أو ملاحظات إلى غرفة العمليات الرئيسية لضمان سرعة التعامل معها بكفاءة.ودعا المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية، سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، استنادا إلى التقارير الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن المديرية وضعت كوادرها وآلياتها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية المتوقعة إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ وانتشارها الميداني لمتابعة تجمعات المياه أو حالات الإغلاق التي قد تحدث، إلى جانب متابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار لضمان انسيابها بالشكل السليم.ودعا مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة نقل المواشي إلى أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول والأودية، وتجنب الرعي في المناطق المنخفضة أو القريبة من مجاري الأودية خلال فترة عدم الاستقرار الجوي.وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، أن البلدية والمناطق التابعة لها في مختلف أنحاء المحافظة رفعت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة من خلال جاهزية الطواقم والمعدات للعمل في الميدان، لضمان سلامة المواطنين ومعالجة أي ملاحظات على الفور.فيما أكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبدالله العبادلة، الجاهزية التامة لكوادر البلدية من خلال فرق طوارئ ستعمل بشكل مستمر لمراقبة مستجدات الحالة الجوية المتوقعة والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة في لواء المزار الجنوبي.وأوضح رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية في مختلف المناطق التابعة للبلدية ومزودة بالآليات والمعدات وماتورات لشفط المياه لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها على الفور، مؤكدا أنه سيتم متابعة البؤر الساخنة التي شهدت فيضانات سابقة من خلال تجهيز فرق متخصصة لفتح العبارات ومناهل لتصريف مياه الأمطار وإزالة أي انهيارات على الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية في لواء القصر.وأكد رئيس لجنة بلدية لواء الأغوار الجنوبية المهندس عبد الحميد المعايطة، أن البلدية رفعت وتيرة استعداداتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة عبر خطة طوارئ متكاملة تشمل تجهيز جميع الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مثل صهاريج الشفط والجرافات، بالإضافة إلى فرق الطوارئ التي ستكون منتشرة على مدار الساعة.