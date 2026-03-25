عيسى رمضان الأمطار مستمرة حتى صباح الجمعة

عيسى رمضان الأمطار مستمرة حتى صباح الجمعة
توقع خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان، أن تستمر الحالة المطرية التي تشهدها البلاد نهار اليوم الأربعاء وتكون متفرقة ورعدية أحيانا، مشيرا إلى أنها ستزيد خلال فترة الليل.
أما يوم غد الخميس فتوقع هطول أمطار غزيرة ورعدية يتخللها جبهة هوائية باردة نسبيا وتصادم الكتل الدافئة الرطبة والباردة وهي أساس تكوّن السحب الركامية الرعدية، على أن تنتهي صباح يوم الجمعة.
ودعا رمضان للبقاء في المنازل إلا في حالات الضرورة حتى تخف الأمطار، وتجنب المناطق الصحراوية والمنخفضة وعدم دخول مناطق تجمع المياه حفاظا على سلامة الجميع.
