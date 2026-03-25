عيسى رمضان الأمطار مستمرة حتى صباح الجمعة

توقع خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان، أن تستمر الحالة المطرية التي تشهدها البلاد نهار اليوم الأربعاء وتكون متفرقة ورعدية أحيانا، مشيرا إلى أنها ستزيد خلال فترة الليل.

أما يوم غد الخميس فتوقع هطول أمطار غزيرة ورعدية يتخللها جبهة هوائية باردة نسبيا وتصادم الكتل الدافئة الرطبة والباردة وهي أساس تكوّن السحب الركامية الرعدية، على أن تنتهي صباح يوم الجمعة.

ودعا رمضان للبقاء في المنازل إلا في حالات الضرورة حتى تخف الأمطار، وتجنب المناطق الصحراوية والمنخفضة وعدم دخول مناطق تجمع المياه حفاظا على سلامة الجميع.