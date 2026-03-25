سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 66 دولارا ليبلغ 146 42 دولارا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16.66 دولارا ليبلغ 146.42 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 163.08 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولارا لتبلغ 100.23 دولارا للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.02 دولار لتبلغ 88.83 دولارا.