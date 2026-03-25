سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 66 دولارا ليبلغ 146 42 دولارا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16.66 دولارا ليبلغ 146.42 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 163.08 دولار للبرميل في تداولات يوم أول من أمس وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولارا لتبلغ 100.23 دولارا للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.02 دولار لتبلغ 88.83 دولارا.
