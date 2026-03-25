من البرية إلى السماء.. ما هي أسرع الحيوانات في البر والجو والبحر؟

في عالم الحيوان ، قد تعني السرعة الفرق بين الحياة والموت، تستخدم الحيوانات المفترسة سرعتها للتغلب على فريستها وإخضاعها، بينما تعتمد الحيوانات التي لا تملك وسائل دفاعية أخرى على السرعة لتجنب أن تصبح فريسة.

يُعتبر الفهد أسرع حيوان بري، إذ يستطيع الانطلاق من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، مع أنه لا يستطيع الحفاظ على هذه السرعة إلا لمسافات قصيرة، كما أن الأسود سريعة جداً في صيد فرائسها، حيث تبلغ سرعتها القصوى حوالي 50 ميلاً في الساعة، كما أن فرائس القطط الكبيرة الأفريقية الشائعة تتميز بالسرعة أيضاً، فعلى سبيل المثال، يمكن لظبي الربيع أن يصل إلى سرعة 55 ميلاً في الساعة عند مطاردته، وقد سُجلت سرعة النو الأزرق عند 50 ميلاً في الساعة.

أسرع حيوان بري في المسافات الطويلة

بينما يُعدّ الفهد أسرع عداء في المسافات القصيرة، يُعتبر الظبي الأمريكي، المعروف باسم البرونغورن، أسرع عداء في المسافات الطويلة في عالم الحيوان، فهو قادر على الحفاظ على سرعة تقارب 56 كيلومتراً في الساعة لعدة كيلومترات، بل ويتجاوز ذلك في المسافات القصيرة.

خلال سباقات الفرار من الحيوانات المفترسة، تصل سرعة البرونغورن إلى حوالي 80 كيلومتراً في الساعة بفضل الوسائد الخاصة الموجودة على حوافره وقدرته على استنشاق كميات كبيرة من الأكسجين أثناء الجري.

أسرع سمكة

تستطيع أنواع عديدة من الأسماك بلوغ سرعات مذهلة عند الضرورة، إلا أن جمع حسابات دقيقة وموثوقة في هذا الشأن يمثل تحدياً، ووفقاً لبعض المصادر، يُعدّ سمك المرلين الأسود الأسرع، إذ تُقدّر سرعته القصوى بنحو 80 ميلاً في الساعة، كما يُعدّ سمك أبو شراع منافساً قوياً ، إذ تُقدّر سرعته القصوى بنحو 67 ميلاً في الساعة على الأقل.

يصعب قياس سرعات الحشرات بدقة ومع ذلك، من المعروف أن ذبابة الخيل الشائعة يمكنها الوصول إلى سرعات تُقدر بنحو 90 ميلاً في الساعة في ظل ظروف معينة، وهي سرعة تم قياسها خلال تجربة علمية.

وذبابة الخيل هي حشرة من عائلة Tabanidae، تتميز بحجمها الكبير مقارنة بذبابة المنزل وعيونها المعدنية المتلألئة.

تعيش عادةً حول الجداول والمستنقعات والمناطق المشجرة، وتُعرف قدرتها العالية على الطيران.

تتغذى الإناث على دم الإنسان والحيوان، ما يجعلها ناقلة محتملة لأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا، بينما يتغذى الذكور على الرحيق.

تضع الإناث بيضها على العشب، وتتحول يرقاتها إلى حشرات بالغة في الصيف.

تُعد ذبابة الخيل من الآفات المزعجة، ويمكن تغطية الحيوانات بالبطانيات أو الشبكات، وتجفيف أماكن التكاثر أو رشها بالزيت، حيث أن المبيدات التقليدية غالبًا غير فعالة.

أسرع طائر

عندما يتعلق الأمر بالسرعة المذهلة، تُعتبر الطيور أبطال الطبيعة الأولمبيين، يُعدّ الصقر الشاهين أسرع الطيور وأسرع كائن في المملكة الحيوانية، فهو يرصد فريسته بعيونه الكبيرة من ارتفاع يصل إلى 300 متراً وسرعته فائقة في الطيران، تصل لأكثر من 320 كيلو متراً في الساعة، ما يجعله أسرع طائر في العالم، ومن الطيور فائقة السرعة الأخرى النسر الذهبي، الذي ينقض بسرعة تزيد على 150 ميلاً في الساعة، أما طائر السنونو أبيض الحنجرة، فيمكنه بلوغ سرعة 105 أميال في الساعة في الطيران الأفقي، بينما تصل سرعة صقر الهواية الأوراسي إلى 100 ميل في الساعة.