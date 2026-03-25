من البرية إلى السماء.. ما هي أسرع الحيوانات في البر والجو والبحر؟

من البرية إلى السماء.. ما هي أسرع الحيوانات في البر والجو والبحر؟
في عالم الحيوان ، قد تعني السرعة الفرق بين الحياة والموت، تستخدم الحيوانات المفترسة سرعتها للتغلب على فريستها وإخضاعها، بينما تعتمد الحيوانات التي لا تملك وسائل دفاعية أخرى على السرعة لتجنب أن تصبح فريسة.
يُعتبر الفهد أسرع حيوان بري، إذ يستطيع الانطلاق من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثلاث ثوانٍ، مع أنه لا يستطيع الحفاظ على هذه السرعة إلا لمسافات قصيرة، كما أن الأسود سريعة جداً في صيد فرائسها، حيث تبلغ سرعتها القصوى حوالي 50 ميلاً في الساعة، كما أن فرائس القطط الكبيرة الأفريقية الشائعة تتميز بالسرعة أيضاً، فعلى سبيل المثال، يمكن لظبي الربيع أن يصل إلى سرعة 55 ميلاً في الساعة عند مطاردته، وقد سُجلت سرعة النو الأزرق عند 50 ميلاً في الساعة.أسرع حيوان بري في المسافات الطويلة
بينما يُعدّ الفهد أسرع عداء في المسافات القصيرة، يُعتبر الظبي الأمريكي، المعروف باسم البرونغورن، أسرع عداء في المسافات الطويلة في عالم الحيوان، فهو قادر على الحفاظ على سرعة تقارب 56 كيلومتراً في الساعة لعدة كيلومترات، بل ويتجاوز ذلك في المسافات القصيرة.
خلال سباقات الفرار من الحيوانات المفترسة، تصل سرعة البرونغورن إلى حوالي 80 كيلومتراً في الساعة بفضل الوسائد الخاصة الموجودة على حوافره وقدرته على استنشاق كميات كبيرة من الأكسجين أثناء الجري.أسرع سمكة
تستطيع أنواع عديدة من الأسماك بلوغ سرعات مذهلة عند الضرورة، إلا أن جمع حسابات دقيقة وموثوقة في هذا الشأن يمثل تحدياً، ووفقاً لبعض المصادر، يُعدّ سمك المرلين الأسود الأسرع، إذ تُقدّر سرعته القصوى بنحو 80 ميلاً في الساعة، كما يُعدّ سمك أبو شراع منافساً قوياً ، إذ تُقدّر سرعته القصوى بنحو 67 ميلاً في الساعة على الأقل.
يصعب قياس سرعات الحشرات بدقة ومع ذلك، من المعروف أن ذبابة الخيل الشائعة يمكنها الوصول إلى سرعات تُقدر بنحو 90 ميلاً في الساعة في ظل ظروف معينة، وهي سرعة تم قياسها خلال تجربة علمية.
وذبابة الخيل هي حشرة من عائلة Tabanidae، تتميز بحجمها الكبير مقارنة بذبابة المنزل وعيونها المعدنية المتلألئة.
تعيش عادةً حول الجداول والمستنقعات والمناطق المشجرة، وتُعرف قدرتها العالية على الطيران.
تتغذى الإناث على دم الإنسان والحيوان، ما يجعلها ناقلة محتملة لأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتولاريميا، بينما يتغذى الذكور على الرحيق.
تضع الإناث بيضها على العشب، وتتحول يرقاتها إلى حشرات بالغة في الصيف.
تُعد ذبابة الخيل من الآفات المزعجة، ويمكن تغطية الحيوانات بالبطانيات أو الشبكات، وتجفيف أماكن التكاثر أو رشها بالزيت، حيث أن المبيدات التقليدية غالبًا غير فعالة.أسرع طائر
عندما يتعلق الأمر بالسرعة المذهلة، تُعتبر الطيور أبطال الطبيعة الأولمبيين، يُعدّ الصقر الشاهين أسرع الطيور وأسرع كائن في المملكة الحيوانية، فهو يرصد فريسته بعيونه الكبيرة من ارتفاع يصل إلى 300 متراً وسرعته فائقة في الطيران، تصل لأكثر من 320 كيلو متراً في الساعة، ما يجعله أسرع طائر في العالم، ومن الطيور فائقة السرعة الأخرى النسر الذهبي، الذي ينقض بسرعة تزيد على 150 ميلاً في الساعة، أما طائر السنونو أبيض الحنجرة، فيمكنه بلوغ سرعة 105 أميال في الساعة في الطيران الأفقي، بينما تصل سرعة صقر الهواية الأوراسي إلى 100 ميل في الساعة.
