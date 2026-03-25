الأمن يضبط 23 شخصاً وكميات مخدرات في حملات واسعة

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه نُفذت خلال الأيّام الماضية سلسلة واسعة من الحملات الأمنيّة والمداهمات النوعية على عدد من تجّار المواد المخدّرة ومروجيها ومهربيها في مختلف مناطق المملكة من خلال الجهود اليومية لإدارة مكافحة المخدرات ومحاربتها لأشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم التعامل مع 13 قضية وحملة أمنيّة، ألقي القبض خلالها على 23 شخصاً وضُبطت خلالها كمّيات كبيرة من المواد المخدرة.

وفي أبرز تلك القضايا فقد كانت ضمن اختصاص البادية الوسطى - قضاء الأزرق- حيث أُلقي القبض على شخصين من مهربي المواد المخدرة بعد التأكّد من حيازتهما لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وبالتحقيق معهما اعترفا بإخفاء 100 ألف حبّة مخدرة في منطقة صحراوية خالية من السكان وأنّه بدلالتهما جرى التوجّه إلى المكان وضبط المواد المخدرة هناك.

وفي محافظة المفرق وبعد مراقبة وجمع المعلومات عن أحد الأشخاص المشتبه بتورطه بالتعامل مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات والتأكد من نشاطاته الجرمية وحيازته للمواد المخدرة واستخدامه مزرعة في محافظة المفرق لتخزين وبيع تلك المواد، فقد جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته 3 كيلو غرام من مادّة الكريستال المخدرة و 90 كف حشيش و 3000 آلاف حبّة مخدرة.

كما وتمت في محافظة المفرق متابعة ثلاثة أشخاص من المشبوهين بقضايا التهريب والترويج بالمواد المخدرة، حيث ألقي القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 78 ألف حبّة مخدرة.

وفي مركز حدود العمري أحبطت كوادر مكافحة المخدرات وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجمارك الأردنية محاولة شخصين تهريب 20 ألف حبّة مخدرة أخفياها داخل إحدى حقائب السفر.

وفي محافظة البلقاء دوهم مروج للمواد المخدرة وأُلقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة للقوة وأطلق النار باتجاهها، وتم ضبطه والتعامل معه دون إصابات تُذكر وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه وكمّية من المواد المخدرة.

كما وتم في محافظة العقبة ضبط مروج وبحوزته 3 كفوف حشيش، فيما وأُلقي القبض على مروجَين اثنين في لواء الرمثا وضُبط بحوزتهما 3000 حبّة مخدرة وكفان حشيش.

هذا ونُفذت شرق العاصمة حملة أمنيّة على تجّار المواد المواد المخدرة ومروجيها أُلقي القبض خلالها على 6 منهم وضُبط بحوزة أحدهم 20 كف حشيش و 1000 حبّة مخدرة وأسلحة نارية.

وفي جنوب العاصمة تم التعامل مع 5 قضايا ضمن مناطق جنوب عمّان؛ أُلقي القبض في القضية الأولى على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 8000 آلاف حبّة مخدرة، وضُبط في القضية الثانية مروج للمخدرات وبحوزته نصف كيلو غرام من مادة الكريستال وكمّية من الحبوب المخدرة، أما في القضية الثالثة ضُبط 2 كيلو غرام من مادة الماريجوانا المخدرة.

وفي القضية الرابعة فقد دوهم مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته نصف كيلو غرام من مادة الكريستال، وفي آخر القضايا ضُبطت 5 كفوف حشيش بحوزة أحد الأشخاص بعد القبض عليه.