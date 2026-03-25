Miro تستحوذ على Reforge لمساعدة المؤسسات على اجتياز مرحلة الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي

Miro تستحوذ على Reforge لمساعدة المؤسسات على اجتياز مرحلة الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ®Miro ، مساحة عمل الابتكار القائمة على الذكاء الاصطناعي للفرق، أنها استحوذت (خضوعًا لشروط الإغلاق المعتادة) على Reforge ، وهي منصة ذكاء اصطناعي لفرق المنتجات. تشمل الصفقة فريق Reforge ومنصة التعلم وأدوات تطوير المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تواجه المؤسسات تحديات في كيفية الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وفي كثير من الحالات، لا تكمن المشكلة في كيفية تسريع عملية البرمجة، بل في تحديد ما يجب تطويره. هذه هي العقبة التي تعيق الشركات اليوم. تعمل كل من Miro وReforge على حل هذا التحدي لعملائها، من خلال تلبية الحاجة إلى التطوير بسرعة وبتوجيه استراتيجي واضح. توفر Miro منصة سير عمل تعاونية للذكاء الاصطناعي تجمع بين فرق العمل والذكاء الاصطناعي للتخطيط، والابتكار المشترك، والتطوير على نطاق واسع. بينما توفر Reforge أدوات تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأطر عمل صارمة، وتدريبًا متخصصًا يُعلّم فرق العمل كيفية اتخاذ قرارات سليمة وتطوير المنتج الأمثل. يُمثل دمج مساحة عمل ابتكار الذكاء الاصطناعي من Miro مع خبرة Reforge ومنتجاتها حلاً شاملاً لفرق تطوير المنتجات التي تخوض غمار التحول الرقمي: منصة لتسريع العمل وخبرة لتوجيهه.
قال Andrey Khusid، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Miro: "إن الفرصة الكبرى القادمة ليست مجرد التحرك بشكل أسرع، بل التحرك بشكل أسرع في الاتجاه الصحيح". "تحتاج الفرق إلى الدعم في تسريع ما يجب بناؤه وصنع القرار خلال هذه المرحلة الحرجة من العمل. لعبت Reforge دورًا أساسيًا في مساعدة الفرق على التعلم من الأفضل في الصناعة وصقل مهاراتهم في المنتجات والنمو. سيساعد الجمع بين Miro وReforge المؤسسات على التحول نحو الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع".
تمر دورة حياة تطوير المنتج بأكبر تحول لها منذ إنشائها. أمضت Reforge سنوات في استخلاص أفضل الممارسات من رواد الصناعة وتحويلها إلى أطر عمل صارمة وقابلة للتكرار. إنهم يعلمون المشغلين كيفية حل أصعب المشاكل، وهي مجموعة مهارات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى التدريب، قامت Reforge ببناء أعمال تكنولوجية متنامية مع حلول الذكاء الاصطناعي أولاً التي تعالج الثغرات الرئيسية في عملية تطوير المنتجات، مما يخلق روابط عميقة مع العملاء، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
وقال Brian Balfour، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Reforge: "قبل بضع سنوات، لاحظنا أن الذكاء الاصطناعي لم يُغيّر الأدوات التي تستخدمها فرق تطوير المنتجات فحسب، بل غيّر أيضًا المهارات والحكمة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح". "فالفرق التي كانت تعتمد في السابق على الحدس والخبرة، باتت اليوم بحاجةٍ إلى إتقان تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييمها ووضع استراتيجياتها. قمنا ببناء Reforge لسد هذه الفجوة. يتيح لنا الانضمام إلى Miro القيام بذلك بشكل أسرع وعلى نطاق أكبر بكثير مما يمكننا الوصول إليه بمفردنا".
ويُكمل Balfour: "ما بدأ كدورة واحدة نما ليصبح مجتمعًا يضم أكثر من 100,000 خريج ومجموعة من المنتجات التي تستخدمها فرق المنتجات في كل مكان. يعكس هذا النمو مدى تغير عمل منتجات البناء. تحتاج الفرق إلى أطر عمل جديدة ومهارات جديدة وأدوات أفضل لمواكبة ذلك. يمنح الانضمام إلى Miro مجتمعنا ومنتجاتنا النطاق لمساعدة المزيد منهم على القيام بذلك".
العناصر الرئيسية للاستحواذ:
-
ستستمر Reforge Learning في العمل ككيان منفصل في Reforge. سيستمر الاستثمار في الدورات الجديدة، وستحافظ منصة Reforge التعليمية على برامج تدريبية مستقلة ومحايدة للبائعين.
سينضم Brian Balfour، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Reforge، إلى Miro كمسؤول نمو أول جديد للشركة.
سينضم Tom Willerer، الرئيس التنفيذي للعمليات الحالي لشركة Reforge، إلى Miro كمسؤول استراتيجية أول للشركة.
تضم شركة Reforge أكثر من 100,000 خريج من برنامج Reforge Learning، ومن بين عملائها: Workday وXero وSAP وMastercard وNetflix.
هذا الاستحواذ يسرع من Miro كمنصة أساسية للفرق التي تبني المنتجات في عصر الذكاء الاصطناعي. معًا، تُقدّم Miro وReforge ما تحتاجه المؤسسات الحديثة: منصة ذكاء اصطناعي تعاونية تُمكّن الفرق من اتخاذ قرارات أفضل، بالإضافة إلى الأطر والتدريب اللازمين لاجتياز أكبر تحوّل في تاريخ تطوير المنتجات. والنتيجة هي تغيير جذري في كيفية ابتكار الشركات وبناء منتجاتها للمستقبل.
حول Miro
Miroهي مساحة عمل ابتكار الذكاء الاصطناعي التي تجمع الفرق والذكاء الاصطناعي معًا للتخطيط والمشاركة في الإنشاء وبناء الشيء الكبير التالي بشكل أسرع. من خلال خدمة أكثر من 100 مليون مستخدم عبر 250 ألف عميل، تُمكّن Miro الفرق متعددة الوظائف من الانتقال بسلاسة من مرحلة الاكتشاف المبكر وحتى التسليم النهائي على لوحة عمل مشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المنصة، تُحافظ مسارات العمل التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Miro على انسيابية العمل، وتُسهّل التحوّل في أساليب العمل، وتُحفّز التحوّل الشامل في المؤسسة. تأسست Miro في عام 2011، وتوظف حاليًا أكثر من 1,600 شخص في 14 مركزًا حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
Miro وشعار Miro هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة.RealtimeBoard, Inc، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
حول Reforge
Reforgeهي المنصة التشغيلية لفرق المنتجات، حيث تجمع بين أكبر مجتمع مهني من ذوي الخبرة في مجال المنتجات والنمو والتسويق مع مجموعة من الأدوات الأصلية للذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لاكتشاف المنتجات. تجمع Reforge Insights آراء العملاء وتحللها لاستخلاص أهم المعلومات، بينما تدعم Reforge Research استطلاعات الرأي والمقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتتيح Reforge Build إنشاء نماذج أولية سريعة لاختبار الأفكار قبل تخصيص موارد هندسية. وبفضل شبكة تضم أكثر من 100,000 خريج من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، تساعد Reforge الفرق على سد الفجوة المتزايدة بين سرعة تنفيذ المشاريع الهندسية الحديثة وسرعة اكتشاف المنتجات. اعرف المزيد على .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment