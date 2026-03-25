Miro تستحوذ على Reforge لمساعدة المؤسسات على اجتياز مرحلة الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ®Miro ، مساحة عمل الابتكار القائمة على الذكاء الاصطناعي للفرق، أنها استحوذت (خضوعًا لشروط الإغلاق المعتادة) على Reforge ، وهي منصة ذكاء اصطناعي لفرق المنتجات. تشمل الصفقة فريق Reforge ومنصة التعلم وأدوات تطوير المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تواجه المؤسسات تحديات في كيفية الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي. وفي كثير من الحالات، لا تكمن المشكلة في كيفية تسريع عملية البرمجة، بل في تحديد ما يجب تطويره. هذه هي العقبة التي تعيق الشركات اليوم. تعمل كل من Miro وReforge على حل هذا التحدي لعملائها، من خلال تلبية الحاجة إلى التطوير بسرعة وبتوجيه استراتيجي واضح. توفر Miro منصة سير عمل تعاونية للذكاء الاصطناعي تجمع بين فرق العمل والذكاء الاصطناعي للتخطيط، والابتكار المشترك، والتطوير على نطاق واسع. بينما توفر Reforge أدوات تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأطر عمل صارمة، وتدريبًا متخصصًا يُعلّم فرق العمل كيفية اتخاذ قرارات سليمة وتطوير المنتج الأمثل. يُمثل دمج مساحة عمل ابتكار الذكاء الاصطناعي من Miro مع خبرة Reforge ومنتجاتها حلاً شاملاً لفرق تطوير المنتجات التي تخوض غمار التحول الرقمي: منصة لتسريع العمل وخبرة لتوجيهه.

قال Andrey Khusid، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Miro: "إن الفرصة الكبرى القادمة ليست مجرد التحرك بشكل أسرع، بل التحرك بشكل أسرع في الاتجاه الصحيح". "تحتاج الفرق إلى الدعم في تسريع ما يجب بناؤه وصنع القرار خلال هذه المرحلة الحرجة من العمل. لعبت Reforge دورًا أساسيًا في مساعدة الفرق على التعلم من الأفضل في الصناعة وصقل مهاراتهم في المنتجات والنمو. سيساعد الجمع بين Miro وReforge المؤسسات على التحول نحو الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع".

تمر دورة حياة تطوير المنتج بأكبر تحول لها منذ إنشائها. أمضت Reforge سنوات في استخلاص أفضل الممارسات من رواد الصناعة وتحويلها إلى أطر عمل صارمة وقابلة للتكرار. إنهم يعلمون المشغلين كيفية حل أصعب المشاكل، وهي مجموعة مهارات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى التدريب، قامت Reforge ببناء أعمال تكنولوجية متنامية مع حلول الذكاء الاصطناعي أولاً التي تعالج الثغرات الرئيسية في عملية تطوير المنتجات، مما يخلق روابط عميقة مع العملاء، بما في ذلك الشركات الكبيرة.

وقال Brian Balfour، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Reforge: "قبل بضع سنوات، لاحظنا أن الذكاء الاصطناعي لم يُغيّر الأدوات التي تستخدمها فرق تطوير المنتجات فحسب، بل غيّر أيضًا المهارات والحكمة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح". "فالفرق التي كانت تعتمد في السابق على الحدس والخبرة، باتت اليوم بحاجةٍ إلى إتقان تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي وتقييمها ووضع استراتيجياتها. قمنا ببناء Reforge لسد هذه الفجوة. يتيح لنا الانضمام إلى Miro القيام بذلك بشكل أسرع وعلى نطاق أكبر بكثير مما يمكننا الوصول إليه بمفردنا".

ويُكمل Balfour: "ما بدأ كدورة واحدة نما ليصبح مجتمعًا يضم أكثر من 100,000 خريج ومجموعة من المنتجات التي تستخدمها فرق المنتجات في كل مكان. يعكس هذا النمو مدى تغير عمل منتجات البناء. تحتاج الفرق إلى أطر عمل جديدة ومهارات جديدة وأدوات أفضل لمواكبة ذلك. يمنح الانضمام إلى Miro مجتمعنا ومنتجاتنا النطاق لمساعدة المزيد منهم على القيام بذلك".

العناصر الرئيسية للاستحواذ:



ستستمر Reforge Learning في العمل ككيان منفصل في Reforge. سيستمر الاستثمار في الدورات الجديدة، وستحافظ منصة Reforge التعليمية على برامج تدريبية مستقلة ومحايدة للبائعين.

سينضم Brian Balfour، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Reforge، إلى Miro كمسؤول نمو أول جديد للشركة.

سينضم Tom Willerer، الرئيس التنفيذي للعمليات الحالي لشركة Reforge، إلى Miro كمسؤول استراتيجية أول للشركة. تضم شركة Reforge أكثر من 100,000 خريج من برنامج Reforge Learning، ومن بين عملائها: Workday وXero وSAP وMastercard وNetflix.

هذا الاستحواذ يسرع من Miro كمنصة أساسية للفرق التي تبني المنتجات في عصر الذكاء الاصطناعي. معًا، تُقدّم Miro وReforge ما تحتاجه المؤسسات الحديثة: منصة ذكاء اصطناعي تعاونية تُمكّن الفرق من اتخاذ قرارات أفضل، بالإضافة إلى الأطر والتدريب اللازمين لاجتياز أكبر تحوّل في تاريخ تطوير المنتجات. والنتيجة هي تغيير جذري في كيفية ابتكار الشركات وبناء منتجاتها للمستقبل.

حول Miro

Miroهي مساحة عمل ابتكار الذكاء الاصطناعي التي تجمع الفرق والذكاء الاصطناعي معًا للتخطيط والمشاركة في الإنشاء وبناء الشيء الكبير التالي بشكل أسرع. من خلال خدمة أكثر من 100 مليون مستخدم عبر 250 ألف عميل، تُمكّن Miro الفرق متعددة الوظائف من الانتقال بسلاسة من مرحلة الاكتشاف المبكر وحتى التسليم النهائي على لوحة عمل مشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المنصة، تُحافظ مسارات العمل التعاونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Miro على انسيابية العمل، وتُسهّل التحوّل في أساليب العمل، وتُحفّز التحوّل الشامل في المؤسسة. تأسست Miro في عام 2011، وتوظف حاليًا أكثر من 1,600 شخص في 14 مركزًا حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

Miro وشعار Miro هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة.RealtimeBoard, Inc، في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. قد تكون أسماء المنتجات والشركات الأخرى المذكورة هنا علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

حول Reforge

Reforgeهي المنصة التشغيلية لفرق المنتجات، حيث تجمع بين أكبر مجتمع مهني من ذوي الخبرة في مجال المنتجات والنمو والتسويق مع مجموعة من الأدوات الأصلية للذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لاكتشاف المنتجات. تجمع Reforge Insights آراء العملاء وتحللها لاستخلاص أهم المعلومات، بينما تدعم Reforge Research استطلاعات الرأي والمقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتتيح Reforge Build إنشاء نماذج أولية سريعة لاختبار الأفكار قبل تخصيص موارد هندسية. وبفضل شبكة تضم أكثر من 100,000 خريج من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، تساعد Reforge الفرق على سد الفجوة المتزايدة بين سرعة تنفيذ المشاريع الهندسية الحديثة وسرعة اكتشاف المنتجات. اعرف المزيد على .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على: