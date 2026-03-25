فوز CSC بجائزة Global Infosec للحلول المتطورة في إدارة دورة حياة الشهادات

فوز CSC بجائزة Global Infosec للحلول المتطورة في إدارة دورة حياة الشهادات
صرح Mark Flegg، المدير الأول لشعبة شؤون التكنولوجيا في قسم المنتجات والخدمات الأمنية لدى CSC، قائلاً: "تمثل هذه الجائزة من مجلة Cyber Defense Magazine دليلاً دامغًا على تميز شركة CSC على صعيد الابتكار في مجال إدارة دورة حياة الشهادات الرقمية، وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده المتطلبات المتعلقة بدورة حياة الشهادات والتحقق من التحكم في النطاق (DCV)، لمسنا حاجة ملحة إلى حل استباقي يساعد العملاء؛ خاصة بعد إلغاء العمل برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنظام WHOIS لأغراض التحقق من التحكم في النطاق، ما جعل الشركات غير قادرة على استخدام الوسائل غير التقنية لإثبات ملكية النطاقات. ويجدر ذكر أننا كنا أول من قدّم خدمة التحقق من التحكم في النطاق (DCVaaS) لأتمتة عمليات التحقق المتكررة، بما يمكّن عملاءنا من الحفاظ على عناصر المرونة والأمان والامتثال من دون الوقوع تحت وطأة الأعباء التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تقدم CSC حلاً لا يلبّي متطلبات اليوم فحسب، بل يستشرف أيضًا تحديات الغد، وذلك في ظل تمكين عملائنا من التركيز على أعمالهم الأساسية بكل ثقة".
تُعدّ خدمة DCVaaS من CSC حلاً فريدًا صُمم لتبسيط وتسريع وتيرة عملية التحقق من شهادات SSL/TLS، مع اعتماد نموذج "الضبط لمرة واحدة" خدمة لصالح عملائها، إذ إنه يلغي الحاجة إلى إجراء عمليات التحقق الفنية والمتكررة من النطاقات بالاعتماد على تقنيات الأتمتة في أثناء تجديد الشهادات، كما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإدارة دورات حياة الشهادات تقليلاً هائلاً. علاوة على ذلك، يمكن لخدمة DCVaaS تسهيل عملية التحقق في أقل من خمس دقائق، ما يتيح للشركات إصدار ونشر الشهادات بسرعة أكبر وغير مسبوقة، وهو ما يجعلها أداة أساسية في وقت تتجه فيه الصناعة نحو فترات صلاحية أقصر للشهادات، وفي غمار توقف خدمة التحقق عبر البريد الإلكتروني في نظام WHOIS، وتقلّص فترات إعادة استخدام آلية التحقق من التحكم في النطاق (DCV)، وقِصر مدة صلاحية الشهادات، تساعد خدمة DCVaaS الشركات على الحفاظ على الامتثال والمرونة في مشهد رقمي سريع التغير.
نبذة عن CSC
تعد CSC شركة موثوقًا بها في مجال توفير الحلول الأمنية وحلول استخبارات التهديدات، والمفضلة لدى الشركات المدرجة في قائمة Forbes Global 2000 و100 Best Global Brands (Interbrand®)، إذ إنها تولي تركيزًا خاصًا لأمن وإدارة النطاقات بالإضافة إلى تقديمها حلول متميزة لحماية العلامات التجارية الرقمية ومكافحة الاحتيال، ففي غمار ضخ الشركات العالمية استثمارات ضخمة لتعزيز وضعها الأمني، يمكن لمنصة DomainSecSM مساعدتها على رصد الثغرات المحتملة التي تطول الأمن السيبراني وتأمين أصولها الرقمية وعلاماتها التجارية على الإنترنت، وعن طريق الاستفادة من تكنولوجيا شركة CSC، يمكن للشركات تدعيم وضعها الأمني لأغراض الحماية من قنوات التهديدات السيبرانية التي تستهدف أصولها الرقمية وسمعتها التجارية، ما يساعدها على تجنب تكبد خسائر مالية جسيمة. إضافةً إلى ذلك، توفر CSC حماية للعلامات التجارية على الإنترنت، والتي تجمع بين مراقبة العلامة التجارية عبر الإنترنت وإجراءات الإنفاذ، وذلك عن طريق رؤية متعددة الأبعاد للتهديدات المتنوعة خارج نطاق برنامج الحماية التي تستهدف نطاقات معينة. ثم إنَّ خدمات مكافحة الاحتيال، التي تتصدى لهجمات التصيد الاحتيالي في مراحلها المبكرة، تكمل مجموعتنا المتكاملة من الحلول.
هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة CSC في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1899، ولها مكاتب منتشرة في كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد CSC شركة عالمية قادرة على النجاح في تنفيذ الأعمال التجارية في أي مكان يتواجد فيه عملاؤنا، ويعزى هذا إلى توظيف الخبراء المتخصصين في كل مجال من مجالات تخصصنا. تفضل بزيارة cscdbs.
