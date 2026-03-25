فوز CSC بجائزة Global Infosec للحلول المتطورة في إدارة دورة حياة الشهادات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر شركة CSC ، الرائدة عالميًا والمتخصصة في توفير حلول أمان النطاقات المؤسسية وإدارة النطاقات ونظام أسماء النطاقات وإدارة الشهادات الرقمية وحماية العلامات التجارية ومكافحة الاحتيال، بالإعلان عن اختيارها للفوز بجائزة Global InfoSec لعام 2026 عن فئة الحلول المتطورة في إدارة دورة حياة الشهادات.

صرح Mark Flegg، المدير الأول لشعبة شؤون التكنولوجيا في قسم المنتجات والخدمات الأمنية لدى CSC، قائلاً: "تمثل هذه الجائزة من مجلة Cyber Defense Magazine دليلاً دامغًا على تميز شركة CSC على صعيد الابتكار في مجال إدارة دورة حياة الشهادات الرقمية، وفي ظل التطور المستمر الذي تشهده المتطلبات المتعلقة بدورة حياة الشهادات والتحقق من التحكم في النطاق (DCV)، لمسنا حاجة ملحة إلى حل استباقي يساعد العملاء؛ خاصة بعد إلغاء العمل برسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنظام WHOIS لأغراض التحقق من التحكم في النطاق، ما جعل الشركات غير قادرة على استخدام الوسائل غير التقنية لإثبات ملكية النطاقات. ويجدر ذكر أننا كنا أول من قدّم خدمة التحقق من التحكم في النطاق (DCVaaS) لأتمتة عمليات التحقق المتكررة، بما يمكّن عملاءنا من الحفاظ على عناصر المرونة والأمان والامتثال من دون الوقوع تحت وطأة الأعباء التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تقدم CSC حلاً لا يلبّي متطلبات اليوم فحسب، بل يستشرف أيضًا تحديات الغد، وذلك في ظل تمكين عملائنا من التركيز على أعمالهم الأساسية بكل ثقة".

تُعدّ خدمة DCVaaS من CSC حلاً فريدًا صُمم لتبسيط وتسريع وتيرة عملية التحقق من شهادات SSL/TLS، مع اعتماد نموذج "الضبط لمرة واحدة" خدمة لصالح عملائها، إذ إنه يلغي الحاجة إلى إجراء عمليات التحقق الفنية والمتكررة من النطاقات بالاعتماد على تقنيات الأتمتة في أثناء تجديد الشهادات، كما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإدارة دورات حياة الشهادات تقليلاً هائلاً. علاوة على ذلك، يمكن لخدمة DCVaaS تسهيل عملية التحقق في أقل من خمس دقائق، ما يتيح للشركات إصدار ونشر الشهادات بسرعة أكبر وغير مسبوقة، وهو ما يجعلها أداة أساسية في وقت تتجه فيه الصناعة نحو فترات صلاحية أقصر للشهادات، وفي غمار توقف خدمة التحقق عبر البريد الإلكتروني في نظام WHOIS، وتقلّص فترات إعادة استخدام آلية التحقق من التحكم في النطاق (DCV)، وقِصر مدة صلاحية الشهادات، تساعد خدمة DCVaaS الشركات على الحفاظ على الامتثال والمرونة في مشهد رقمي سريع التغير.

للتعرف على المزيد عن إدارة الشهادات الرقمية من CSC:‏ cscdbs/en/solutions/digital-certificate-management/

نبذة عن CSC

تعد CSC شركة موثوقًا بها في مجال توفير الحلول الأمنية وحلول استخبارات التهديدات، والمفضلة لدى الشركات المدرجة في قائمة Forbes Global 2000 و100 Best Global Brands (Interbrand®)، إذ إنها تولي تركيزًا خاصًا لأمن وإدارة النطاقات بالإضافة إلى تقديمها حلول متميزة لحماية العلامات التجارية الرقمية ومكافحة الاحتيال، ففي غمار ضخ الشركات العالمية استثمارات ضخمة لتعزيز وضعها الأمني، يمكن لمنصة DomainSecSM‎ مساعدتها على رصد الثغرات المحتملة التي تطول الأمن السيبراني وتأمين أصولها الرقمية وعلاماتها التجارية على الإنترنت، وعن طريق الاستفادة من تكنولوجيا شركة CSC، يمكن للشركات تدعيم وضعها الأمني لأغراض الحماية من قنوات التهديدات السيبرانية التي تستهدف أصولها الرقمية وسمعتها التجارية، ما يساعدها على تجنب تكبد خسائر مالية جسيمة. إضافةً إلى ذلك، توفر CSC حماية للعلامات التجارية على الإنترنت، والتي تجمع بين مراقبة العلامة التجارية عبر الإنترنت وإجراءات الإنفاذ، وذلك عن طريق رؤية متعددة الأبعاد للتهديدات المتنوعة خارج نطاق برنامج الحماية التي تستهدف نطاقات معينة. ثم إنَّ خدمات مكافحة الاحتيال، التي تتصدى لهجمات التصيد الاحتيالي في مراحلها المبكرة، تكمل مجموعتنا المتكاملة من الحلول.

هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة CSC في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1899، ولها مكاتب منتشرة في كل أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأخيرًا وليس آخرًا، تعد CSC شركة عالمية قادرة على النجاح في تنفيذ الأعمال التجارية في أي مكان يتواجد فيه عملاؤنا، ويعزى هذا إلى توظيف الخبراء المتخصصين في كل مجال من مجالات تخصصنا. تفضل بزيارة cscdbs.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.