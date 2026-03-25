Hyperice تُدرج ضمن قائمة Fast Company السنوية للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2026

Hyperice تُدرج ضمن قائمة Fast Company السنوية للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2026
(BUSINESS WIRE )-- أُدرجت Hyperice
قال Jim Huether، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperice: "إن إدراجنا ضمن قائمة Fast Company للمرة الثانية يمثل لحظة فخر لفريقنا، وهو انعكاس للوتيرة التي نستطيع بها الابتكار". "إن Hyperboot مع Nike، وHyperice X 2، وNormatec Elite Hips، ومجموعة Hypervolt 3 الجديدة كليًا تمثل أكثر فترات التكنولوجيا الجديدة طموحًا في تاريخنا. نحن فخورون بالعمل ومتحمسون أكثر لما هو قادم".
لقد مثلت الأشهر الاثنا عشر الماضية واحدة من أكثر فترات ابتكار المنتجات غزارة في تاريخ Hyperice، حيث شملت كل فئة تكنولوجية رئيسية في محفظة الشركة. بالشراكة مع Nike، قدمت Hyperice منتج Hyperboot ، وهو جهاز استشفاء قابل للارتداء يعد الأول من نوعه، وقد تم بناؤه بناءً على آراء الرياضيين الأولمبيين في دورة الألعاب الصيفية بباريس 2024.جمعت هذه الشراكة بين خبرة Nike في مجال الأحذية وتكنولوجيا الاستشفاء لدى Hyperice لإنشاء جهاز متكامل تمامًا مصمم لتسريع استشفاء الجزء السفلي من الجسم، مما يضع معيارًا جديدًا للعافية القابلة للارتداء.
بناءً على الزخم الذي حققه Hyperboot، أطلقت Hyperice كلاً من Hyperice X 2 Knee وHyperice X 2 Shoulder في أغسطس 2025، مما يمثل أكبر قفزة تكنولوجية في خط منتجات العلاج بالتباين الخاصة بالشركة حتى الآن. قدمت أجهزة Hyperice X 2 نظام ضغط متعدد المستويات مدمجًا يدفع الحرارة والبرودة إلى عمق أكبر داخل الأنسجة، ونطاق درجات حرارة موسعًا من 40 درجة فهرنهايت إلى 121 درجة فهرنهايت، وشاشة جديدة شاملة لكل الوظائف لسهولة التنقل دون أسلاك. كشفت Hyperice بعد ذلك عن Normatec Elite Hips في أكتوبر 2025، وهو أول جهاز تدليك بضغط الهواء الديناميكي محمول بالكامل ومستقل بذاته تم تصميمه خصوصا للوركين، والأربطة الحرقفية وأسفل الظهر، مما يلغي الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة.
مؤخراً، في مارس 2026، أطلقت Hyperice مجموعة منتجات Hypervolt 3 المعاد تصميمها بالكامل، بما في ذلك Hypervolt Go 3 ، وHypervolt 3 ، وHypervolt 3 Pro. يوفر هذا الخط الجديد تجربة أكثر هدوءًا وسهولة في الاستخدام، مع قوة أكبر، وعمر بطارية أطول، ورؤوس أكبر لتوفير راحة أعمق. جميع الأجهزة الثلاثة مؤهلة للتغطية التأمينية من خلال حسابات الإنفاق المرن (FSA/HSA)، مما يجعل العلاج بالقرع الاحترافي في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.
تُعد قائمة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من أبرز إصدارات مجلة Fast Company، وإحدى أكثر مقالاتها ترقبًا لهذا العام. ولتحديد الشركات الفائزة، يقوم محررو وكتاب Fast Company بمراجعة الشركات التي تقود التقدم في جميع أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات، وتقييم آلاف الطلبات من خلال عملية تقديم تنافسية. والنتيجة هي دليل عالمي للابتكار اليوم، بدءًا من الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وحتى بعض الشركات الأكثر قيمة في العالم.
وقال Brendan Vaughan، رئيس تحرير Fast Company: "إن قائمتنا للشركات الأكثر ابتكارًا تدور حول تسليط الضوء على المؤسسات التي لا تكتفي بالتكيف مع التغيير، بل تقوده. "إن الشركات التي نكرمها هذا العام تعيد تعريف شكل القيادة في عام 2026، حيث تجمع بين الأفكار الجريئة والتأثير القابل للقياس وتحول الابتكار الرائد إلى قيمة حقيقية في العالم الواقعي. إنها تضع معايير التميز في قطاعاتها، وتقدم نموذجًا لما يمكن أن يحققه الابتكار المستدام".
يمكنكم الآن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات الفائزة بجائزة Fast Company لأكثر الشركات ابتكاراً على الموقع الإلكتروني fastcompany.وستكون متاحة أيضًا في أكشاك بيع الصحف اعتبارًا من 31 مارس 2026.
ستستضيف Fast Company قمة الشركات الأكثر ابتكارًا وحفل التكري في 19 مايو في مدينة نيويورك. تتضمن القمة يومًا حافلاً بالمحتوى الملهم، يليه حفل عشاء رسمي إبداعي يتضمن التواصل، وعشاء رسمي، وتقديم شخصية مكرمة.
حول Hyperice
Hypericeهي شركة تعتمد على التكنولوجيا ولها مهمة عملاقة، لمساعدة الجميع على الأرض على التحرك والعيش بشكل أفضل. لأكثر من عقد من الزمان، قادت Hyperice حركة عالمية عند نقطة التقاء الاستشفاء والعافية، متخصصة في النقر (مجموعة Hypervolt)، وضغط الهواء الديناميكي (مجموعة Normatec)، والاهتزاز (مجموعتي Vyper وHypersphere)، والتكنولوجيا الحرارية (مجموعة Venom)، والعلاج بالتباين (Hyperice X)، والتعاون مع Nike في منتج Hyperboot. الآن، وبصفتها علامة تجارية شاملة للأداء العالي للعافية، صُممت Hyperice للجميع؛ بدءًا من نخبة الرياضيين والدوريات والفرق، وصولاً إلى المستهلكين في كل مكان ممن يتطلعون إلى إطلاق أفضل نسخة من أنفسهم لمساعدتهم على فعل ما يحبون، أكثر. باعتبارها واحدة من الشركات الأكثر ابتكاراً وفقًا لـ Fast Company، وحائزة على جائزة أفضل الاختراعات من TIME، طبقت Hyperice تكنولوجيتها وخبرتها في مجالات شملت اللياقة البدنية، والضيافة، والرعاية الصحية، والتدليك، والعلاج الطبيعي، والأداء الرياضي، وعافية مكان العمل على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة hyperice.
حول Fast CompanyFast Companyهي العلامة التجارية الإعلامية الوحيدة المكرسة بالكامل للتقاطع الحيوي بين الأعمال والابتكار والتصميم، وإشراك القادة والشركات والمفكرين الأكثر نفوذًا في مستقبل الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Fast Company في مدينة نيويورك، وتنشرها شركة Mansueto Ventures LLC، إلى جانب منشور الأعمال الزميل.Inc. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة fastcompany
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment