Hyperice تُدرج ضمن قائمة Fast Company السنوية للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2026

(BUSINESS WIRE )-- أُدرجت Hyperice

قال Jim Huether، الرئيس التنفيذي لشركة Hyperice: "إن إدراجنا ضمن قائمة Fast Company للمرة الثانية يمثل لحظة فخر لفريقنا، وهو انعكاس للوتيرة التي نستطيع بها الابتكار". "إن Hyperboot مع Nike، وHyperice X 2، وNormatec Elite Hips، ومجموعة Hypervolt 3 الجديدة كليًا تمثل أكثر فترات التكنولوجيا الجديدة طموحًا في تاريخنا. نحن فخورون بالعمل ومتحمسون أكثر لما هو قادم".

لقد مثلت الأشهر الاثنا عشر الماضية واحدة من أكثر فترات ابتكار المنتجات غزارة في تاريخ Hyperice، حيث شملت كل فئة تكنولوجية رئيسية في محفظة الشركة. بالشراكة مع Nike، قدمت Hyperice منتج Hyperboot ، وهو جهاز استشفاء قابل للارتداء يعد الأول من نوعه، وقد تم بناؤه بناءً على آراء الرياضيين الأولمبيين في دورة الألعاب الصيفية بباريس 2024.جمعت هذه الشراكة بين خبرة Nike في مجال الأحذية وتكنولوجيا الاستشفاء لدى Hyperice لإنشاء جهاز متكامل تمامًا مصمم لتسريع استشفاء الجزء السفلي من الجسم، مما يضع معيارًا جديدًا للعافية القابلة للارتداء.

بناءً على الزخم الذي حققه Hyperboot، أطلقت Hyperice كلاً من Hyperice X 2 Knee وHyperice X 2 Shoulder في أغسطس 2025، مما يمثل أكبر قفزة تكنولوجية في خط منتجات العلاج بالتباين الخاصة بالشركة حتى الآن. قدمت أجهزة Hyperice X 2 نظام ضغط متعدد المستويات مدمجًا يدفع الحرارة والبرودة إلى عمق أكبر داخل الأنسجة، ونطاق درجات حرارة موسعًا من 40 درجة فهرنهايت إلى 121 درجة فهرنهايت، وشاشة جديدة شاملة لكل الوظائف لسهولة التنقل دون أسلاك. كشفت Hyperice بعد ذلك عن Normatec Elite Hips في أكتوبر 2025، وهو أول جهاز تدليك بضغط الهواء الديناميكي محمول بالكامل ومستقل بذاته تم تصميمه خصوصا للوركين، والأربطة الحرقفية وأسفل الظهر، مما يلغي الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة.

مؤخراً، في مارس 2026، أطلقت Hyperice مجموعة منتجات Hypervolt 3 المعاد تصميمها بالكامل، بما في ذلك Hypervolt Go 3 ، وHypervolt 3 ، وHypervolt 3 Pro. يوفر هذا الخط الجديد تجربة أكثر هدوءًا وسهولة في الاستخدام، مع قوة أكبر، وعمر بطارية أطول، ورؤوس أكبر لتوفير راحة أعمق. جميع الأجهزة الثلاثة مؤهلة للتغطية التأمينية من خلال حسابات الإنفاق المرن (FSA/HSA)، مما يجعل العلاج بالقرع الاحترافي في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.

تُعد قائمة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من أبرز إصدارات مجلة Fast Company، وإحدى أكثر مقالاتها ترقبًا لهذا العام. ولتحديد الشركات الفائزة، يقوم محررو وكتاب Fast Company بمراجعة الشركات التي تقود التقدم في جميع أنحاء العالم وفي مختلف القطاعات، وتقييم آلاف الطلبات من خلال عملية تقديم تنافسية. والنتيجة هي دليل عالمي للابتكار اليوم، بدءًا من الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وحتى بعض الشركات الأكثر قيمة في العالم.

وقال Brendan Vaughan، رئيس تحرير Fast Company: "إن قائمتنا للشركات الأكثر ابتكارًا تدور حول تسليط الضوء على المؤسسات التي لا تكتفي بالتكيف مع التغيير، بل تقوده. "إن الشركات التي نكرمها هذا العام تعيد تعريف شكل القيادة في عام 2026، حيث تجمع بين الأفكار الجريئة والتأثير القابل للقياس وتحول الابتكار الرائد إلى قيمة حقيقية في العالم الواقعي. إنها تضع معايير التميز في قطاعاتها، وتقدم نموذجًا لما يمكن أن يحققه الابتكار المستدام".

يمكنكم الآن الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات الفائزة بجائزة Fast Company لأكثر الشركات ابتكاراً على الموقع الإلكتروني fastcompany.وستكون متاحة أيضًا في أكشاك بيع الصحف اعتبارًا من 31 مارس 2026.

ستستضيف Fast Company قمة الشركات الأكثر ابتكارًا وحفل التكري في 19 مايو في مدينة نيويورك. تتضمن القمة يومًا حافلاً بالمحتوى الملهم، يليه حفل عشاء رسمي إبداعي يتضمن التواصل، وعشاء رسمي، وتقديم شخصية مكرمة.

حول Hyperice

Hypericeهي شركة تعتمد على التكنولوجيا ولها مهمة عملاقة، لمساعدة الجميع على الأرض على التحرك والعيش بشكل أفضل. لأكثر من عقد من الزمان، قادت Hyperice حركة عالمية عند نقطة التقاء الاستشفاء والعافية، متخصصة في النقر (مجموعة Hypervolt)، وضغط الهواء الديناميكي (مجموعة Normatec)، والاهتزاز (مجموعتي Vyper وHypersphere)، والتكنولوجيا الحرارية (مجموعة Venom)، والعلاج بالتباين (Hyperice X)، والتعاون مع Nike في منتج Hyperboot. الآن، وبصفتها علامة تجارية شاملة للأداء العالي للعافية، صُممت Hyperice للجميع؛ بدءًا من نخبة الرياضيين والدوريات والفرق، وصولاً إلى المستهلكين في كل مكان ممن يتطلعون إلى إطلاق أفضل نسخة من أنفسهم لمساعدتهم على فعل ما يحبون، أكثر. باعتبارها واحدة من الشركات الأكثر ابتكاراً وفقًا لـ Fast Company، وحائزة على جائزة أفضل الاختراعات من TIME، طبقت Hyperice تكنولوجيتها وخبرتها في مجالات شملت اللياقة البدنية، والضيافة، والرعاية الصحية، والتدليك، والعلاج الطبيعي، والأداء الرياضي، وعافية مكان العمل على نطاق عالمي. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة hyperice.

حول Fast Company

Fast Companyهي العلامة التجارية الإعلامية الوحيدة المكرسة بالكامل للتقاطع الحيوي بين الأعمال والابتكار والتصميم، وإشراك القادة والشركات والمفكرين الأكثر نفوذًا في مستقبل الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Fast Company في مدينة نيويورك، وتنشرها شركة Mansueto Ventures LLC، إلى جانب منشور الأعمال الزميل.Inc. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

