شركتا Netapp وcommvault تعززان المرونة السيبرانية عن طريق تحالف إستراتيجي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة NetApp®‎ (بورصة ناسداك: NTAP)، المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات، وشركة Commvault (بورصة ناسداك: CVLT)، الرائدة في مجال المرونة الموحدة على مستوى المؤسسات، عن تحالف إستراتيجي فاعل لتقديم حل متكامل وقوي لحماية البيانات المؤسسية وتعزيز المرونة السيبرانية. يتيح هذا الحل الموحد تعزيز عناصر المرونة والأمان والتعافي السريع للعملاء عبر البيئات المحلية والسحابية، ما يمنح المؤسسات الثقة بأنَّ بياناتها متاحة دائمًا، وغير قابلة للتغيير، ويمكن استعادتها.

صرح Dallas Olson، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في NetApp، قائلاً: "يُعزّز هذا التحالف ريادة NetApp وCommvault في سوق المرونة السيبرانية وحماية البيانات الذي يشهد تطورًا سريعًا". "وبالتكاتف معًا، فإننا نساعد العملاء على جعل بنيتهم التحتية أكثر ذكاءً وأمانًا، بحيث يثقون بأنَّ بياناتهم متاحة دائمًا ومحمية ويمكن استعادتها، بغض النظر عن مكان وجودها، كل هذا في ظل توسيع نطاق وصولنا المشترك إلى السوق ودفع عجلة النمو في قطاع يشهد طلبًا مرتفعًا."

تعمل المؤسسات على إعادة هيكلة إستراتيجيات المرونة السيبرانية خدمة لصالح عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تنمو البيانات غير المهيكلة والبيانات الحيوية بوتيرة وبمعدلات غير مسبوقة، ومع تزايد أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي والفيديو وإنترنت الأشياء، لم تعد مرونة الأنظمة تقتصر على الاستجابة التفاعلية، إذ يجب أن يكون التعافي من هجمات برامج الفدية والتهديدات السيبرانية سريعًا وآليًا ومحصّنًا بطبيعته. إضافة إلى ذلك، أصبحت المرونة على نطاق واسع الآن ركيزة أساسية وليست اختيارية؛ وذلك لدعم الامتثال، وضمان استمرارية العمليات، وتحقيق الميزة التنافسية.

يلبي هذا التحالف حاجة ملحّة تقضي بتوسيع نطاق المرونة عن طريق توحيد قدرات الكشف السيبراني والتعافي من هجمات برامج الفدية، وعن طريق الجمع بين قدرات Commvault الرائدة على صعيد آليات المرونة والحماية والتعافي، ومنصة البيانات المؤسسية من NetApp المزودة بتقنيات ذكية مدمجة وتقنيات اكتشاف هجمات برامج الفدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم الشركتان حلاً متكاملاً ومتميزًا بدرجة عالية لدعم المرونة السيبرانية من البداية إلى النهاية.

صرح Gagan Gulati، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقسم خدمات البيانات في NetApp، قائلاً: "غالبًا ما تكتشف المؤسسات الهجمات السيبرانية على شاكلة هجمات برامج الفدية بعد فوات الأوان، أي بعد أن تكون قد انتشرت عبر الأنظمة الأساسية والنسخ الاحتياطية، ما يؤدي إلى اتساع نطاق الضرر، وإطالة فترة التوقف، وعدم تحقيق أهداف زمن التعافي". "يتيح التحالف بين Commvault وNetApp للعملاء تعزيز قدراتهم على التصدي لهجمات برامج الفدية والتعافي منها في الوقت الفعلي، ودعم متطلبات الامتثال، والإسهام في ضمان استمرارية الأعمال عبر البيئات الهجينة، وعن طريق الجمع بين عنصر المرونة المثبتة وقدرات الكشف والاستجابة المدمجة، يمكن لعملائنا المشتركين أن يطمئنوا إلى أنَّ بياناتهم متاحة ومحمية وقابلة للاستعادة، بغض النظر عن مكان وجودها."

بنية التعافي ذات الحلقة المغلقة مع خاصية الحماية الذاتية من برامج الفدية ( ARP ) من NetApp

تحت مظلة هذا التحالف، تقدم NetApp وCommvault بالتعاون معًا بنية تعافٍ ذات حلقة مغلقة، تجمع بين إشارات الكشف المبكر عن هجمات برامج الفدية وآلية عمل آلية ومعتمدة للتعافي على نطاق واسع. ويمكن لهذا المنهج تبسيط أهداف نقاط الاستعادة (RPOs)، ومساعدة المؤسسات على تبنّي إستراتيجية عمليات المرونة وذلك لتطبيق منهج أكثر استباقية في التصدي للهجمات السيبرانية، وعن طريق دمج خاصية الحماية الذاتية من برامج الفدية (ARP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من NetApp في وحدات التخزين الأساسية، مع قدرات النسخ الاحتياطي المدركة للتهديدات والتعافي التركيبي من Commvault، يمكن للمؤسسات تقليل فقدان البيانات، وتسريع وتيرة عمليات الاستعادة الشاملة، واستعادة الثقة التشغيلية عند الحاجة القصوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا العرض المشترك مساعدة العملاء على تحقيق هدف تقليل فترات الرجوع إلى الحالة السابقة، وتحسين آلية الحفاظ على البيانات، مع تسريع وتيرة استئناف العمليات وتقليل تكاليف التوقف عن العمل.

في إطار الابتكار المشترك المستقبلي، ستتم الاستفادة من تكنولوجيا الاستعادة ONTAP من NetApp كوجهة نهائية، بهدف تقليل معدل فقدان البيانات بشكل أكبر وتحسين سرعة التعافي تحسنًا ملحوظًا.

صرح Pranay Ahlawat، الرئيس التنفيذي لقسم شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في Commvault، قائلاً: "تتمثل الخطوة الأولى في بناء المرونة السيبرانية داخل مؤسستك في القدرة على التعافي بثقة وسرعة". "تتمكن Commvault وNetApp بالتعاون معًا من اكتشاف الهجمات المحتملة في نقطة قريبة من البيانات، واتخاذ قرارات موثوقة متعلقة بآليات الاستعادة تتيح استعادة البيانات بسرعة وأمان وبشكل كامل وعلى نطاق واسع. هذا، وسيتمكن عملاؤنا المشتركون من الابتكار بكل ثقة، مع ضمان توفر عنصر المرونة في بياناتهم وأعمالهم بحيث تصمد في مواجهة الاضطرابات."

للتعرف على المزيد عن NetApp والتعاون الجديد مع Commvault، الرجاء زيارة جناح NetApp رقم S-2439 في مؤتمر RSA المقام بمدينة سان فرانسيسكو في الفترة من 23 إلى 26 مارس.

نبذة عن Commvault

تُعدّ Commvault (بورصة ناسداك: CVLT) شركة رائدة في مجال المرونة الموحدة على مستوى المؤسسات، ففي ظل مشهد تهديدات متطور باستمرار، تضمن شركة Commvault استعداد عملائها الدائم لمواجهة كافة التحديات، وذلك عن طريق توحيد آليات أمن البيانات، ومرونة الهوية، والتعافي السيبراني، ضمن منصة سحابية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، يثق العملاء بشركة Commvault لإجراء أسرع وأكثر عمليات التعافي شمولاً، ليس لبياناتهم فحسب، بل لأعمالهم بالكامل. هذا، وتُمكّن Commvault المؤسسات أيضًا من اعتماد الذكاء الاصطناعي بأمان في ظل الحماية من التهديدات المعتمدة عليه، حيث صُممت حلولها خصوصًا لتناسب المؤسسات التي تعتمد على الوكلاء الأذكياء.

نبذة عن NetApp

ساعدت شركة NetApp، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، المؤسسات الرائدة عالميًا على التكيف مع مجريات التغيير، بدءًا من ظهور حلول التخزين المؤسسية ووصولاً إلى عصر الذكاء الذي تصوغه البيانات والذكاء الاصطناعي. واليوم، باتت NetApp هي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات التي تساعد العملاء على تحويل البيانات إلى محفز لدفع عجلة الابتكار وتعزيز عنصر المرونة وتحقيق نمو مستدام.

تُعدّ منصة بيانات NetApp الذكية القلب النابض لتلك البنية التحتية، إذ تلعب دورًا محوريًا على صعيد توحيد وربط وحماية وتفعيل البيانات عبر كل السحابات والمهام والبيئات. إضافةً إلى ذلك، تعزز المنصة عناصر القدرة على الرصد والمرونة، هذا إلى جانب تفعيلها للتقنيات الذكية، وذلك بالاعتماد على القدرات المذهلة لبرنامج NetApp ONTAP، وهو برنامج إدارة البيانات ونظام التشغيل الرائد لدينا، إلى جانب الاستفادة من آليات الأتمتة عبر AI Data Engine وAFX.

تم تصميم منصة بيانات NetApp بطريقة تفصل بين آليات التخزين والخدمات وآليات التحكم، ما يتيح للمؤسسات تحديث بنيتها بسرعة أكبر وتطويرها بكفاءة ودفع عجلة الابتكار من دون التقيد بمنصات محددة. وباعتبارها منصة التخزين المؤسسية الوحيدة المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصة المؤسسات الحرية لإدارة الأعمال في أي مكان مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء وتطبيق ضوابط حوكمة فاعلة وحماية متكاملة للبيانات.

تتمثل مهمة NetApp في ضمان توفر البيانات باستمرار، بغية التصدي للتهديدات وتمكين الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكارات المستقبلية. لهذا السبب تثق أكثر المؤسسات تقدمًا في العالم بشركة NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة تنافسية.

