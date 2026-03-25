شركتا Netapp وcommvault تعززان المرونة السيبرانية عن طريق تحالف إستراتيجي

شركتا Netapp وcommvault تعززان المرونة السيبرانية عن طريق تحالف إستراتيجي
صرح Dallas Olson، الرئيس التنفيذي لقسم الشؤون التجارية في NetApp، قائلاً: "يُعزّز هذا التحالف ريادة NetApp وCommvault في سوق المرونة السيبرانية وحماية البيانات الذي يشهد تطورًا سريعًا". "وبالتكاتف معًا، فإننا نساعد العملاء على جعل بنيتهم التحتية أكثر ذكاءً وأمانًا، بحيث يثقون بأنَّ بياناتهم متاحة دائمًا ومحمية ويمكن استعادتها، بغض النظر عن مكان وجودها، كل هذا في ظل توسيع نطاق وصولنا المشترك إلى السوق ودفع عجلة النمو في قطاع يشهد طلبًا مرتفعًا."
تعمل المؤسسات على إعادة هيكلة إستراتيجيات المرونة السيبرانية خدمة لصالح عالم تحكمه تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تنمو البيانات غير المهيكلة والبيانات الحيوية بوتيرة وبمعدلات غير مسبوقة، ومع تزايد أعباء عمل التحليلات والذكاء الاصطناعي والفيديو وإنترنت الأشياء، لم تعد مرونة الأنظمة تقتصر على الاستجابة التفاعلية، إذ يجب أن يكون التعافي من هجمات برامج الفدية والتهديدات السيبرانية سريعًا وآليًا ومحصّنًا بطبيعته. إضافة إلى ذلك، أصبحت المرونة على نطاق واسع الآن ركيزة أساسية وليست اختيارية؛ وذلك لدعم الامتثال، وضمان استمرارية العمليات، وتحقيق الميزة التنافسية.
يلبي هذا التحالف حاجة ملحّة تقضي بتوسيع نطاق المرونة عن طريق توحيد قدرات الكشف السيبراني والتعافي من هجمات برامج الفدية، وعن طريق الجمع بين قدرات Commvault الرائدة على صعيد آليات المرونة والحماية والتعافي، ومنصة البيانات المؤسسية من NetApp المزودة بتقنيات ذكية مدمجة وتقنيات اكتشاف هجمات برامج الفدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم الشركتان حلاً متكاملاً ومتميزًا بدرجة عالية لدعم المرونة السيبرانية من البداية إلى النهاية.
صرح Gagan Gulati، النائب الأول للرئيس والمدير العام لقسم خدمات البيانات في NetApp، قائلاً: "غالبًا ما تكتشف المؤسسات الهجمات السيبرانية على شاكلة هجمات برامج الفدية بعد فوات الأوان، أي بعد أن تكون قد انتشرت عبر الأنظمة الأساسية والنسخ الاحتياطية، ما يؤدي إلى اتساع نطاق الضرر، وإطالة فترة التوقف، وعدم تحقيق أهداف زمن التعافي". "يتيح التحالف بين Commvault وNetApp للعملاء تعزيز قدراتهم على التصدي لهجمات برامج الفدية والتعافي منها في الوقت الفعلي، ودعم متطلبات الامتثال، والإسهام في ضمان استمرارية الأعمال عبر البيئات الهجينة، وعن طريق الجمع بين عنصر المرونة المثبتة وقدرات الكشف والاستجابة المدمجة، يمكن لعملائنا المشتركين أن يطمئنوا إلى أنَّ بياناتهم متاحة ومحمية وقابلة للاستعادة، بغض النظر عن مكان وجودها."
بنية التعافي ذات الحلقة المغلقة مع خاصية الحماية الذاتية من برامج الفدية ( ARP ) من NetApp
تحت مظلة هذا التحالف، تقدم NetApp وCommvault بالتعاون معًا بنية تعافٍ ذات حلقة مغلقة، تجمع بين إشارات الكشف المبكر عن هجمات برامج الفدية وآلية عمل آلية ومعتمدة للتعافي على نطاق واسع. ويمكن لهذا المنهج تبسيط أهداف نقاط الاستعادة (RPOs)، ومساعدة المؤسسات على تبنّي إستراتيجية عمليات المرونة وذلك لتطبيق منهج أكثر استباقية في التصدي للهجمات السيبرانية، وعن طريق دمج خاصية الحماية الذاتية من برامج الفدية (ARP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من NetApp في وحدات التخزين الأساسية، مع قدرات النسخ الاحتياطي المدركة للتهديدات والتعافي التركيبي من Commvault، يمكن للمؤسسات تقليل فقدان البيانات، وتسريع وتيرة عمليات الاستعادة الشاملة، واستعادة الثقة التشغيلية عند الحاجة القصوى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا العرض المشترك مساعدة العملاء على تحقيق هدف تقليل فترات الرجوع إلى الحالة السابقة، وتحسين آلية الحفاظ على البيانات، مع تسريع وتيرة استئناف العمليات وتقليل تكاليف التوقف عن العمل.
في إطار الابتكار المشترك المستقبلي، ستتم الاستفادة من تكنولوجيا الاستعادة ONTAP من NetApp كوجهة نهائية، بهدف تقليل معدل فقدان البيانات بشكل أكبر وتحسين سرعة التعافي تحسنًا ملحوظًا.
صرح Pranay Ahlawat، الرئيس التنفيذي لقسم شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في Commvault، قائلاً: "تتمثل الخطوة الأولى في بناء المرونة السيبرانية داخل مؤسستك في القدرة على التعافي بثقة وسرعة". "تتمكن Commvault وNetApp بالتعاون معًا من اكتشاف الهجمات المحتملة في نقطة قريبة من البيانات، واتخاذ قرارات موثوقة متعلقة بآليات الاستعادة تتيح استعادة البيانات بسرعة وأمان وبشكل كامل وعلى نطاق واسع. هذا، وسيتمكن عملاؤنا المشتركون من الابتكار بكل ثقة، مع ضمان توفر عنصر المرونة في بياناتهم وأعمالهم بحيث تصمد في مواجهة الاضطرابات."
للتعرف على المزيد عن NetApp والتعاون الجديد مع Commvault، الرجاء زيارة جناح NetApp رقم S-2439 في مؤتمر RSA المقام بمدينة سان فرانسيسكو في الفترة من 23 إلى 26 مارس.
نبذة عن Commvault
تُعدّ Commvault (بورصة ناسداك: CVLT) شركة رائدة في مجال المرونة الموحدة على مستوى المؤسسات، ففي ظل مشهد تهديدات متطور باستمرار، تضمن شركة Commvault استعداد عملائها الدائم لمواجهة كافة التحديات، وذلك عن طريق توحيد آليات أمن البيانات، ومرونة الهوية، والتعافي السيبراني، ضمن منصة سحابية واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، يثق العملاء بشركة Commvault لإجراء أسرع وأكثر عمليات التعافي شمولاً، ليس لبياناتهم فحسب، بل لأعمالهم بالكامل. هذا، وتُمكّن Commvault المؤسسات أيضًا من اعتماد الذكاء الاصطناعي بأمان في ظل الحماية من التهديدات المعتمدة عليه، حيث صُممت حلولها خصوصًا لتناسب المؤسسات التي تعتمد على الوكلاء الأذكياء.
نبذة عن NetApp
ساعدت شركة NetApp، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، المؤسسات الرائدة عالميًا على التكيف مع مجريات التغيير، بدءًا من ظهور حلول التخزين المؤسسية ووصولاً إلى عصر الذكاء الذي تصوغه البيانات والذكاء الاصطناعي. واليوم، باتت NetApp هي الشركة الرائدة المتخصصة في مجال البنى التحتية الذكية للبيانات التي تساعد العملاء على تحويل البيانات إلى محفز لدفع عجلة الابتكار وتعزيز عنصر المرونة وتحقيق نمو مستدام.
تُعدّ منصة بيانات NetApp الذكية القلب النابض لتلك البنية التحتية، إذ تلعب دورًا محوريًا على صعيد توحيد وربط وحماية وتفعيل البيانات عبر كل السحابات والمهام والبيئات. إضافةً إلى ذلك، تعزز المنصة عناصر القدرة على الرصد والمرونة، هذا إلى جانب تفعيلها للتقنيات الذكية، وذلك بالاعتماد على القدرات المذهلة لبرنامج NetApp ONTAP، وهو برنامج إدارة البيانات ونظام التشغيل الرائد لدينا، إلى جانب الاستفادة من آليات الأتمتة عبر AI Data Engine وAFX.
تم تصميم منصة بيانات NetApp بطريقة تفصل بين آليات التخزين والخدمات وآليات التحكم، ما يتيح للمؤسسات تحديث بنيتها بسرعة أكبر وتطويرها بكفاءة ودفع عجلة الابتكار من دون التقيد بمنصات محددة. وباعتبارها منصة التخزين المؤسسية الوحيدة المدمجة أصليًا في أكبر السحابات العالمية، تمنح المنصة المؤسسات الحرية لإدارة الأعمال في أي مكان مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الأداء وتطبيق ضوابط حوكمة فاعلة وحماية متكاملة للبيانات.
تتمثل مهمة NetApp في ضمان توفر البيانات باستمرار، بغية التصدي للتهديدات وتمكين الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة الابتكارات المستقبلية. لهذا السبب تثق أكثر المؤسسات تقدمًا في العالم بشركة NetApp لتحويل الذكاء إلى ميزة تنافسية.
