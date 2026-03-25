مجموعة نافكو توسّع محفظتها العالمية في قطاع الطيران بتسليم مروحية إنقاذ من طراز إيرباص إلى تنزانيا

سلّمت مجموعة نافكو (NAFFCO Group ) رسمياً مروحية إنقاذ من طراز إيرباص إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، ما يُمثّل تقدماً هاماً في مجال الاستجابة للطوارئ والبنية التحتية للسلامة العامة في البلاد.

وانطلاقاً من رؤية علي خالد الخطيب ، تواصل مجموعة نافكو تعزيز السلامة العالمية من خلال تقديم حلول مبتكرة للإنقاذ ومكافحة الحرائق براً وبحراً وجواً، مؤكدةً التزامها بحماية الأرواح ودعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وقد صرّح علي خالد الخطيب قائلاً:

"في نافكو، يشمل التزامنا بالسلامة في تنزانيا توفير شاحنات إطفاء برية، وقوارب إنقاذ بحرية، ومروحية الإنقاذ من طراز إيرباص التابعة لنافكو للعمليات الجوية. ومن خلال شراكتنا المتينة مع شركة إيرباص للمروحيات، نواصل تقديم حلول متطورة للإنقاذ ومكافحة الحرائق، مما يعزز قدرات الاستجابة للطوارئ. ويعكس هذا التعاون تفانينا المشترك في خدمة الابتكار والموثوقية وحماية الأرواح من خلال تقنيات سلامة عالمية المستوى".

يمثل هذا التسليم الناجح علامة فارقة في نمو نافكو الدولي والتزامها بتزويد الحكومات بحلول متطورة وجاهزة للعمليات الحيوية. كما يعكس التعاون المستمر مع شركة إيرباص للمروحيات لتعزيز قدرات خدمات الطوارئ العالمية من خلال الابتكار والتكنولوجيا الموثوقة.

تُقدّم هذه الشحنة مروحية الإنقاذ من طراز إيرباص إلى جمهورية تنزانيا المتحدة. صُممت هذه المروحية لتوفير تعدد الاستخدامات والكفاءة العالية والقدرة على العمل تحت الضغط، مما يُعزز جاهزية تنزانيا في مجال البحث والإنقاذ، وخدمات الطوارئ الطبية، وإدارة الكوارث.

تُعتبر هذه المروحية من بين أكثر المروحيات الخفيفة الثنائية المحرك كفاءةً على مستوى العالم، حيث توفر مرونة تشغيلية، وكفاءة في استهلاك الوقود، وتقليلًا في الصيانة، مع أداء موثوق في البيئات الصعبة. تم تحسين الطراز المُسلّم إلى تنزانيا لتحقيق أداء فائق ودقة وموثوقية عاليتين في مختلف المهام.

بفضل تجهيزها بإلكترونيات طيران متطورة ومقصورة قابلة للتعديل، تدعم هذه المروحية الاستجابة السريعة، وتحسين الوعي الظرفي، والعمليات السلسة في المناطق الحضرية والنائية. يُعزز دمج هذه المنصة في أسطول تنزانيا قدرتها على الاستجابة السريعة، والتنسيق الفعال، ودعم مهام إنقاذ الأرواح في مختلف التضاريس.

تُجسّد هذه الشحنة التزام مجموعة نافكو بحلول السلامة المتكاملة وبناء بنية تحتية مرنة للطوارئ. كما تُعزز مكانة نافكو كشريك عالمي موثوق في مجال سلامة الأرواح والاستجابة للطوارئ، حيث تدعم الدول في تعزيز الجاهزية والكفاءة ومعايير السلامة العامة.