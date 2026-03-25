HUAWEI Mate 80 Pro: عودة قوة الهواتف الرائدة
(MENAFN- Ogilvy) الامارات، 24 مارس 2026 - لطالما مثّلت سلسلة Mate قمة الابتكار في عالم الهواتف الذكية. واليوم، تعود هذه السلسلة إلى الساحة العالمية بعد فترة توقف قصيرة. واستنادًا إلى إرثها القوي في ريادة التكنولوجيا، يضع Mate 80 Pro معايير جديدة في واقعية التصوير، والمتانة، والأداء، والذكاء. وفي وقت يبدو فيه أن الابتكار في الهواتف التقليدية قد تباطأ، يبرز Mate 80 Pro كمنافس قوي على لقب أفضل هاتف رائد لهذا العام.
التقاط الواقع بدقة حقيقية
يُحدث HUAWEI Mate 80 Pro ثورة في التصوير عبر الهواتف المحمولة من خلال نظام الكاميرا True-to-Color. وبالمقارنة مع الجيل السابق، يحقق هذا النظام تحسنًا بنسبة 43% في إعادة إنتاج الألوان، ما يضمن نتائج واقعية واحترافية في مختلف الظروف. ويعتمد النظام على كاميرا رئيسية فائقة الإضاءة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/1.28 بوصة، مما يتيح التقاط كمية أكبر بكثير من الضوء والتفاصيل مقارنة بالأجيال السابقة، ويوفر أداءً متميزًا في الإضاءة المنخفضة وملمسًا أقرب إلى الواقع.
تكمن القوة الحقيقية لهاتف Mate 80 Pro في كاميرا True-to-Color، حيث يتميز هذا النظام بقدرة أفضل على التقاط الضوء بنسبة 96%، ما يتيح تفاصيل أدق وأكثر واقعية في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز تقنية DCG HDR النطاق الديناميكي بنسبة 300% مقارنة بالجيل السابق، مع الحفاظ على التفاصيل والتباين حتى في حالات الإضاءة الخلفية القوية.
كما تدعم عدسة التليفوتوغرافي ماكرو فائقة الإضاءة بدقة 48 ميجابكسل في Mate 80 Pro تقريبًا بصريًا يصل إلى 4 مرات، مع مسافة تركيز دنيا تبلغ 5 سم، مما يتيح التقاط صور قريبة وبعيدة بسهولة مع وضوح مذهل وتأثير بوكيه جذاب. ولتصوير المشاهد الواسعة، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا واسعة جدًا بدقة 40 ميجابكسل.
مصمم لتحمّل المغامرات
يأتي HUAWEI Mate 80 Pro بهيكل فائق المتانة يوفر حماية شاملة دون المساس بالأناقة. ويوفر زجاج Kunlun من الجيل الثاني مقاومة للسقوط تزيد بمقدار 20 مرة مقارنة بالزجاج التقليدي، ما يحمي الشاشة من السقوط العرضي. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الغطاء الخلفي المصنوع من ألياف نباتية فائقة المتانة مقاومة الصدمات بمقدار 5 مرات، مع الحفاظ على ملمس ناعم مقاوم للخدوش والتآكل.
كما يتمتع الجهاز بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء (حتى عمق 6 أمتار)، بالإضافة إلى تصنيف IP69 لمقاومة درجات الحرارة المرتفعة ونفاثات الماء عالية الضغط، مما يوفر طبقات حماية متعددة ضد الانسكابات والأمطار والغبار. وهذا يجعل Mate 80 Pro رفيقًا مثاليًا لأيام الأنشطة المائية أو التمارين أو التنقل في الأجواء الممطرة.
أداء قوي
يدعم HUAWEI Mate 80 Pro الاستخدام طوال اليوم بفضل بطارية ضخمة بسعة 5750 ملّي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر تقنية SuperCharge السلكية بقدرة 100 واط أو الشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. كما يأتي الجهاز مزودًا بأول نظام في الصناعة للتبريد SuperCool بتقنية التغيير ثنائي الطور، القادر على تعزيز التوصيل الحراري بنسبة 16% وتقليل ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 33%. وهذا يسمح للهاتف بالبقاء أكثر برودة بمقدار 1 درجة مئوية أثناء الألعاب و2.5 درجة مئوية أثناء بث الفيديو عالي الدقة مقارنة بالجيل السابق، مما يضمن أداءً سلسًا وخاليًا من التقطّع حتى تحت الضغط.
تصميم الحلقة المزدوجة
يقدم HUAWEI Mate 80 Pro تصميم الحلقة المزدوجة (Dual Space Ring) بلمسة جمالية متناظرة. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مستوحاة من الطبيعة: الذهبي، والأخضر، والأسود. ومع الغطاء الخلفي المصنوع من ألياف نباتية فائقة المتانة وذات ملمس ناعم، يمنح الهاتف إحساسًا فاخرًا.
تجربة أكثر ذكاءً
يقدم HUAWEI Mate 80 Pro ميزات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإبداع بشكل استثنائي. فمع ميزة AI Remove، يمكن للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها مثل المارة أو الفوضى بسهولة، مع إعادة بناء الخلفيات بسلاسة. كما تستطيع ميزة AI Best Expression تحليل اللقطات المتتالية ودمج أفضل تعابير الوجوه للجميع في صورة واحدة، لابتكار صور جماعية مثالية. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة AI Composition إرشادات فورية لتأطير الصور بمستوى احترافي، بينما تعمل ميزة Two-Way AI Noise Cancellation على تصفية الضوضاء المحيطة لضمان مكالمات واضحة ونقية حتى في البيئات المزدحمة.
نبذة عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)
تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)، إحدى وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث في هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية وتجارب المستهلكين. وتشمل محفظة منتجاتهاالهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الصوتية، والخدمات السحابية. تنشط مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتصل خدماتها لأكثر من ثلث سكان العالم. وقامت بإنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في بلدان حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد والصين. تتميز شبكة هواوي العالمية، بخبرتها الطويلة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الاتصالات، وتواصل في التزامها بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتصنف مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، باعتبارها واحدة من أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم، وتواصل في جهودها والتزامها الراسخ بدفع مسيرة الشمول الرقمي وتحقيق الاستدامة والابتكار من خلال المنتجات الذكية التي تركز على المستخدم، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية.
