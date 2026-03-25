اليرموك تنعى طالبا قطريا استشهد أثناء أداء واجبه الوطني

اليرموك تنعى طالبا قطريا استشهد أثناء أداء واجبه الوطني
خبرني - نعى رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك أحمد الشرايري، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة بمشاعر الحزن والأسى، الطالب فهد هادى غانم العلم الخيارين من دولة قطر الشقيقة في قسم الدراسات السياسية والدولية في كلية الآداب. والذي وافاه الأجل أثناء تأديته واجبه الوطني دفاعاً عن دولة قطر
الشقيقة.
سائلين الله عزّ وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
