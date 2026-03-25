اليرموك تنعى طالبا قطريا استشهد أثناء أداء واجبه الوطني

خبرني - نعى رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك أحمد الشرايري، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة بمشاعر الحزن والأسى، الطالب فهد هادى غانم العلم الخيارين من دولة قطر الشقيقة في قسم الدراسات السياسية والدولية في كلية الآداب. والذي وافاه الأجل أثناء تأديته واجبه الوطني دفاعاً عن دولة قطر الشقيقة. سائلين الله عزّ وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

