ماريوت بونفوي تتعاون مع الخطوط الجوية الإثيوبية لترتقي بمزايا سفر الأعضاء إلى آفاق جديدة

أعلن ماريوت بونفوي ®، برنامج السفر الحائز على جوائز التابع لشركة ماريوت إنترناشونال، والخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا وعضو تحالف ستار ألاينس، اليوم عن شراكة جديدة تمنح المسافرين مزيدًا من الفرص لكسب واستبدال النقاط والأميال عبر الإقامات الفندقية والرحلات الجوية.

اعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء المؤهلين في برنامجي ماريوت بونفوي وشيبا مايلز (برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية الإثيوبية) تحويل أميال شيبا مايلز إلى نقاط ماريوت بونفوي لاستخدامها في الإقامات الفندقية والترقيات وغيرها، وكذلك تحويل نقاط ماريوت بونفوي إلى شيبا مايلز لحجز الرحلات الجوية. كما يمكن للأعضاء اختيار كسب نقاط ماريوت بونفوي أو شيبا مايلز عند الإقامة في الفنادق المشاركة ضمن برنامج ماريوت بونفوي.

يمثل هذا التعاون شراكة رئيسية لماريوت بونفوي مع شركة طيران أفريقية رائدة، حيث يربط شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تضم أكثر من 145 وجهة مع محفظة ماريوت بونفوي العالمية التي تضم أكثر من 30 علامة تجارية فندقية و10,000 وجهة حول العالم.

وقال أندرو واتسون، الرئيس التنفيذي التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت إنترناشونال: "تُعد أفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا في مجال السفر، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم أكثر تجارب السفر مكافأة لأعضائنا. ومن خلال تعاوننا مع الخطوط الجوية الإثيوبية، سيتمتع أعضاء ماريوت بونفوي بحرية الاستفادة من مزايا الولاء بالطريقة التي تناسبهم، سواء من خلال كسب الأميال أثناء إقاماتهم أو استخدام النقاط للحصول على الأميال اللازمة للرحلات."

كما علّقت راحيل أسيفا، نائبة رئيس قسم التسويق في مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، قائلةً: "إن الشراكة التي أقمناها مع ماريوت بونفوي هي جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز رؤيتنا المتمثلة في تحسين تجربة سفر أعضاء شيبا مايلز مع تنويع عروض خدماتنا." ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيحصل أعضاء شيبا مايلز على فرص أكبر لكسب واستبدال أميالهم عبر الوصول إلى شبكة فنادق ماريوت بونفوي العالمية في مختلف الوجهات داخل أفريقيا وحول العالم. وتظل الخطوط الجوية الإثيوبية ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية تعزز خدماتنا وتمكننا من تجاوز توقعات عملائنا باستمرار."

تقدم الخطوط الجوية الإثيوبية تغطية واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا ورحلات ربط متكررة إلى المدن العالمية الكبرى مثل مومباي وباريس ولندن وواشنطن العاصمة وبكين. بصفتها عضواً في تحالف ستار، أكبر شبكة طيران في العالم، تمنح الخطوط الجوية الإثيوبية أعضاء برنامج شيبا مايلز - وأعضاء برنامج ماريوت بونفوي الذين يحولون النقاط إلى شيبا مايلز - إمكانية الوصول إلى استبدال الرحلات الجوية وترقيات المقصورة عبر 25 شركة طيران شريكة في تحالف ستار تخدم أكثر من 1150 وجهة.

يمكن لأعضاء شيبا مايلز تحويل الأميال إلى نقاط ماريوت بونفوي بنسبة 2:1. ويمكن لأعضاء ماريوت بونفوي تحويل النقاط إلى أميال شيبا مايلز بنسبة 3:1، مع الحصول على 5,000 ميل إضافي من شيبا مايلز مقابل كل 60,000 نقطة يتم تحويلها في معاملة واحدة. وعند الإقامة المؤهلة في الفنادق المشاركة، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى ميلين مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، أو كسب نقاط ماريوت بونفوي كالمعتاد.

للاستفادة من هذه المزايا، يتعين على الأعضاء الاشتراك في برنامجي ماريوت بونفوي وشيبا مايلز، دون الحاجة إلى ربط الحسابات. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مواقع ماريوت بونفوي وشيبا مايلز الإلكترونية.

نُبذة عن ماريوت بونفوي:

ماريوت بونفوي، منصة السفر الحائزة على جوائز التابعة لشركة ماريوت إنترناشونال، تربط المسافرين بالأشخاص والأماكن والشغف الذي يحبونه من خلال مجموعة استثنائية من الفنادق والتجارب حول العالم. تضم المنصة أكثر من 30 علامة فندقية و10,000 وجهة، بما في ذلك أكبر مجموعة من العروض الفاخرة، والفنادق البوتيكية المميزة، وتأجير المنازل الراقية، وغيرها، مما يوفر ضيافة عالمية المستوى في جميع أنحاء العالم. كما توفر ماريوت بونفوي وصولًا لا مثيل له إلى أفضل تجارب الترفيه والطهي والرياضة والمغامرات الخارجية والفنون والثقافة وغيرها، لتقديم تجارب سفر استثنائية تترك أثرًا دائمًا.

العضوية في ماريوت بونفوي مجانية، وتمنح مزايا فريدة تشمل إمكانية كسب النقاط من خلال السفر والأنشطة اليومية مثل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان المشتركة. يمكن للأعضاء استبدال نقاطهم بإقامات مجانية وتجارب مميزة والمزيد. تفضلوا بزيارة موقع لمزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Marriott Bonvoy من هنا.

نُبذة عن الخطوط الجوية الإثيوبية:

تُعد مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية قصة نجاح أفريقية حقيقية، حيث تحولت من رؤية طموحة إلى واقع عالمي مرموق على مدى ما يقرب من ثمانية عقود. وتشغل الشركة رحلات إلى أكثر من 160 وجهة محلية ودولية للركاب والشحن عبر خمس قارات، وتعمل على ربط أفريقيا بالعالم. ومع التركيز على راحة المسافرين والاستدامة البيئية، تستخدم الشركة أحدث الطائرات مثل بوينغ 737s و777s و 787s، وإيرباص A350-900 و A350-1000، وطائرات دي هافيلاند Q400.

تتصدر الخطوط الجوية الإثيوبية، العضو في تحالف ستار ألاينس، العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة سكاي تراكس "أفضل شركة طيران في أفريقيا" لثماني سنوات متتالية، وجائزة أبيكس "الأفضل بشكل عام في أفريقيا" وجائزة "الريادة في ربط أفريقيا من خلال النقل" من بين جوائز أخرى. وتهدف الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تحقيق المزيد من النجاح من خلال خطة استراتيجية أطلق عليها اسم "رؤية 2035" وأن تصبح واحدة من أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية ورائدة في العالم. وانطلاقاً من روح الوحدة الأفريقية، تتبنى الخطوط الجوية الإثيوبية استراتيجية متعددة المحاور من خلال محاور في لومي، توغو مع شركة أسكاي، وفي ليلونغوي، مالاوي مع شركة الخطوط الجوية المالاوية، وفي لوساكا، زامبيا مع شركة الخطوط الجوية الزامبية، وفي كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية مع شركة طيران الكونغو.

