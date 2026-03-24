ماريوت بونفوي تتعاون مع الخطوط الجوية الإثيوبية لترتقي بمزايا سفر الأعضاء إلى آفاق جديدة

ماريوت بونفوي تتعاون مع الخطوط الجوية الإثيوبية لترتقي بمزايا سفر الأعضاء إلى آفاق جديدة
أعلن ماريوت بونفوي ®، برنامج السفر الحائز على جوائز التابع لشركة ماريوت إنترناشونال، والخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا وعضو تحالف ستار ألاينس، اليوم عن شراكة جديدة تمنح المسافرين مزيدًا من الفرص لكسب واستبدال النقاط والأميال عبر الإقامات الفندقية والرحلات الجوية.
اعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء المؤهلين في برنامجي ماريوت بونفوي وشيبا مايلز (برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية الإثيوبية) تحويل أميال شيبا مايلز إلى نقاط ماريوت بونفوي لاستخدامها في الإقامات الفندقية والترقيات وغيرها، وكذلك تحويل نقاط ماريوت بونفوي إلى شيبا مايلز لحجز الرحلات الجوية. كما يمكن للأعضاء اختيار كسب نقاط ماريوت بونفوي أو شيبا مايلز عند الإقامة في الفنادق المشاركة ضمن برنامج ماريوت بونفوي.
يمثل هذا التعاون شراكة رئيسية لماريوت بونفوي مع شركة طيران أفريقية رائدة، حيث يربط شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تضم أكثر من 145 وجهة مع محفظة ماريوت بونفوي العالمية التي تضم أكثر من 30 علامة تجارية فندقية و10,000 وجهة حول العالم.
وقال أندرو واتسون، الرئيس التنفيذي التجاري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت إنترناشونال: "تُعد أفريقيا واحدة من أسرع مناطق العالم نموًا في مجال السفر، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتقديم أكثر تجارب السفر مكافأة لأعضائنا. ومن خلال تعاوننا مع الخطوط الجوية الإثيوبية، سيتمتع أعضاء ماريوت بونفوي بحرية الاستفادة من مزايا الولاء بالطريقة التي تناسبهم، سواء من خلال كسب الأميال أثناء إقاماتهم أو استخدام النقاط للحصول على الأميال اللازمة للرحلات."
كما علّقت راحيل أسيفا، نائبة رئيس قسم التسويق في مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، قائلةً: "إن الشراكة التي أقمناها مع ماريوت بونفوي هي جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز رؤيتنا المتمثلة في تحسين تجربة سفر أعضاء شيبا مايلز مع تنويع عروض خدماتنا." ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيحصل أعضاء شيبا مايلز على فرص أكبر لكسب واستبدال أميالهم عبر الوصول إلى شبكة فنادق ماريوت بونفوي العالمية في مختلف الوجهات داخل أفريقيا وحول العالم. وتظل الخطوط الجوية الإثيوبية ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية تعزز خدماتنا وتمكننا من تجاوز توقعات عملائنا باستمرار."
تقدم الخطوط الجوية الإثيوبية تغطية واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا ورحلات ربط متكررة إلى المدن العالمية الكبرى مثل مومباي وباريس ولندن وواشنطن العاصمة وبكين. بصفتها عضواً في تحالف ستار، أكبر شبكة طيران في العالم، تمنح الخطوط الجوية الإثيوبية أعضاء برنامج شيبا مايلز - وأعضاء برنامج ماريوت بونفوي الذين يحولون النقاط إلى شيبا مايلز - إمكانية الوصول إلى استبدال الرحلات الجوية وترقيات المقصورة عبر 25 شركة طيران شريكة في تحالف ستار تخدم أكثر من 1150 وجهة.
يمكن لأعضاء شيبا مايلز تحويل الأميال إلى نقاط ماريوت بونفوي بنسبة 2:1. ويمكن لأعضاء ماريوت بونفوي تحويل النقاط إلى أميال شيبا مايلز بنسبة 3:1، مع الحصول على 5,000 ميل إضافي من شيبا مايلز مقابل كل 60,000 نقطة يتم تحويلها في معاملة واحدة. وعند الإقامة المؤهلة في الفنادق المشاركة، يمكن للأعضاء كسب ما يصل إلى ميلين مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه، أو كسب نقاط ماريوت بونفوي كالمعتاد.
للاستفادة من هذه المزايا، يتعين على الأعضاء الاشتراك في برنامجي ماريوت بونفوي وشيبا مايلز، دون الحاجة إلى ربط الحسابات. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مواقع ماريوت بونفوي وشيبا مايلز الإلكترونية.توزيع APO Group بالنيابة عن Marriott International, Inc..
نُبذة عن ماريوت بونفوي:
ماريوت بونفوي، منصة السفر الحائزة على جوائز التابعة لشركة ماريوت إنترناشونال، تربط المسافرين بالأشخاص والأماكن والشغف الذي يحبونه من خلال مجموعة استثنائية من الفنادق والتجارب حول العالم. تضم المنصة أكثر من 30 علامة فندقية و10,000 وجهة، بما في ذلك أكبر مجموعة من العروض الفاخرة، والفنادق البوتيكية المميزة، وتأجير المنازل الراقية، وغيرها، مما يوفر ضيافة عالمية المستوى في جميع أنحاء العالم. كما توفر ماريوت بونفوي وصولًا لا مثيل له إلى أفضل تجارب الترفيه والطهي والرياضة والمغامرات الخارجية والفنون والثقافة وغيرها، لتقديم تجارب سفر استثنائية تترك أثرًا دائمًا.
العضوية في ماريوت بونفوي مجانية، وتمنح مزايا فريدة تشمل إمكانية كسب النقاط من خلال السفر والأنشطة اليومية مثل المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان المشتركة. يمكن للأعضاء استبدال نقاطهم بإقامات مجانية وتجارب مميزة والمزيد. تفضلوا بزيارة موقع لمزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Marriott Bonvoy من هنا.
نُبذة عن الخطوط الجوية الإثيوبية:
تُعد مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية قصة نجاح أفريقية حقيقية، حيث تحولت من رؤية طموحة إلى واقع عالمي مرموق على مدى ما يقرب من ثمانية عقود. وتشغل الشركة رحلات إلى أكثر من 160 وجهة محلية ودولية للركاب والشحن عبر خمس قارات، وتعمل على ربط أفريقيا بالعالم. ومع التركيز على راحة المسافرين والاستدامة البيئية، تستخدم الشركة أحدث الطائرات مثل بوينغ 737s و777s و 787s، وإيرباص A350-900 و A350-1000، وطائرات دي هافيلاند Q400.
تتصدر الخطوط الجوية الإثيوبية، العضو في تحالف ستار ألاينس، العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة سكاي تراكس "أفضل شركة طيران في أفريقيا" لثماني سنوات متتالية، وجائزة أبيكس "الأفضل بشكل عام في أفريقيا" وجائزة "الريادة في ربط أفريقيا من خلال النقل" من بين جوائز أخرى. وتهدف الخطوط الجوية الإثيوبية إلى تحقيق المزيد من النجاح من خلال خطة استراتيجية أطلق عليها اسم "رؤية 2035" وأن تصبح واحدة من أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية ورائدة في العالم. وانطلاقاً من روح الوحدة الأفريقية، تتبنى الخطوط الجوية الإثيوبية استراتيجية متعددة المحاور من خلال محاور في لومي، توغو مع شركة أسكاي، وفي ليلونغوي، مالاوي مع شركة الخطوط الجوية المالاوية، وفي لوساكا، زامبيا مع شركة الخطوط الجوية الزامبية، وفي كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية مع شركة طيران الكونغو.
للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني
