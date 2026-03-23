Keenfolks تُطلق منصة KEENFOLKS X_

(BUSINESS WIRE )-- يواجه نموذج الشركات القابضة التقليدي، الذي شكّل التسويق العالمي لعقود، ضغوطًا متزايدة مع إشارات من أسواق رأس المال، وأنشطة الاندماج، ومتطلبات العملاء إلى الحاجة لإجراء تغييرات هيكلية.

تسعى صناعة التسويق إلى تبنّي نموذج جديد. لم يعد الجدل يدور حول حاجة الوكالات إلى التغيير، بل حول أيّها أُنشئ منذ البداية لقيادة هذا التحوّل.

أعلنت Keenfolks ، الشريك المعتمد على Integrative AI® والمبتكر خصيصًا لعصر الذكاء، عن إطلاق KEENFOLKS X_ شبكة تسويق عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين المؤسسات من الانتقال من الخدمات المتفرقة إلى أنظمة ذكية، حلول قابلة للتوسع، وتحولات يمكن قياسها.

صُمِّمت الشبكة على K OS_ ، نظام التشغيل التسويقي المملوك لشركة Keenfolks، والذي يربط بين الذكاء، والبيانات، والأتمتة، والتنفيذ داخل أنظمة تسويقية قابلة لإعادة الاستخدام.

الهدف واضح: مساعدة المؤسسات على تجاوز خدمات الوكالات المجزأة وبناء قدرات تسويقية قابلة للتوسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

التحول الصناعي

خلال العقد الأخير، أصبحت المؤسسات التسويقية تتحمل تراكمًا متزايدًا من البُنى التقنية المعقدة، ونظم الوكالات المجزأة، وبيئات البيانات المنفصلة. على الرغم من نجاح هذه الهياكل في عصر الحملات التسويقية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في عالم يتطلب أن يكون أداء التسويق مدفوعًا بشكل متزايد بما يلي:

البيانات في الوقت الفعلي أنظمة القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الإنتاج الآلي للمحتوى والوسائط حلقات التحسين المستمرة

في هذا السياق، لا تعتمد الميزة التنافسية على الحملات المنفصلة، بل على الأنظمة التسويقية المتكاملة القادرة على التعلم والتحسن باستمرار مع مرور الوقت. تم تصميم KEENFOLKS X_ خصيصًا لبناء هذه الأنظمة وتشغيلها.

"بينما تبحث الصناعة عن نموذج جديد، نؤكد أن هذا ليس مجرد تصور للمستقبل، بل واقع تشغيلي فعلي. KEENFOLKS X_ يمكّننا من توسيع أسلوب العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي تثق به العلامات التجارية الكبرى، من خلال ربط الذكاء، المنصات، وسير العمل، والتجارب في أنظمة متكاملة تتعلم وتتحسن وتزيد من القيمة مع الوقت. نحن على يقين أن الحقبة القادمة ستعود للشركاء الذين يقدمون أكثر من مجرد حملات تسويقية، ويشاركون في بناء الأنظمة الذكية ومحركات النمو وراء التسويق العصري".

- Miguel Machado، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Keenfolks

المنصة: K OS_

في صميم هذا النموذج يوجد K OS_ ، نظام التشغيل التسويقي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Keenfolks. تربط المنصة أربعة طبقات أساسية:

الذكاء: التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأداء التسويق، وسلوك المستهلك، والإشارات السوقية. المنصات: التكامل مع بيئات CRM، والإعلام، والتجارة، وتقنيات التسويق. مهام سير العمل: عمليات يقودها الوكلاء تعمل على أتمتة التخطيط، والإنتاج، والتخصيص، والتحسين. التجارب: طبقة التنفيذ حيث تنشر العلامات التجارية الحملات، وأنظمة المحتوى، والتجارب الرقمية.

معًا، تعمل هذه الطبقات على تحويل التسويق من مجرد مجموعة من الخدمات إلى نظام تشغيلي متكامل يتحسن باستمرار.

من الخدمات إلى الأنظمة

قضت Keenfolks السنوات الماضية في مساعدة المؤسسات الكبرى على بناء هذه الأنظمة.

من الأمثلة على ذلك منصة "What's Your Cocktail" الخاصة بشركة Diageo، وهي محرك تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل سلوك 51 مليون مستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. قدّم النظام توصيات بالمشروبات عند اللحظات الحاسمة، محققًا معدلات تفاعل تزيد عن أربعة أضعاف المعدل القياسي في القطاع. الأهم من ذلك، أن النظام يواصل التعلم والتحسّن مع مرور الوقت. تمتد KEENFOLKS X_ بهذا النهج على نطاق عالمي.

النموذج الاقتصادي

تقدّم الشبكة هيكلاً تجاريًا جديدًا يتجاوز الاقتصاديات التقليدية للوكالات.

تعمل KEENFOLKS X_ من خلال ثلاثة نماذج للتعاون:

شراكات التحول: بناء أنظمة تسويقية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبرى. تطوير الحلول: إنشاء منتجات وقدرات قابلة لإعادة الاستخدام عبر الشبكة. الابتكار المشترك: التعاون مع العملاء لبناء مشاريع جديدة في مجالات البيانات والتكنولوجيا والتسويق.

يتيح هذا النهج لشركة Keenfolks وشركائها المشاركة في خلق قيمة طويلة الأمد بدلاً من الاقتصار على تنفيذ مشاريع قصيرة الأجل.

توسيع الشبكة

تأسست الشركة في برشلونة وتمتلك مكاتب في لندن ونيويورك ومدينة مكسيكو، وتنفذ Keenfolks حاليًا أنشطة في أكثر من 50 سوقًا. يشكّل إطلاق KEENFOLKS X_ بداية المرحلة التالية من نمو الشركة.

خلال الأشهر المقبلة، ستبدأ Keenfolks بتأكيد شركائها الاستراتيجيين في الأسواق الرئيسية وتوسيع قدرات تقديم الشبكة على المستوى العالمي. كما تستكشف الشركة تمويل المشاريع الاستثمارية لتسريع تطوير بنية تسويقية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وحلول مبتكرة.

نبذة عن KEENFOLKS X_

KEENFOLKS X_ هي الشبكة التسويقية العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Keenfolks لعصر الذكاء. تربط هذه الشبكة المبنية على K OS_ بين الذكاء، والمنصات، وسير العمل، والتجارب في أنظمة ذكية قابلة لإعادة الاستخدام وحلول قابلة للتوسع، حيث تساعد المؤسسات على تجاوز تقديم التسويق المجزأ.

نبذة عن Keenfolks

تُعدّ Keenfolks الشريك المعتمد على Integrative AI® والمصمَّم لعصر الذكاء. تأسست الشركة في برشلونة، وتمتلك مكاتب في لندن ونيويورك ومدينة مكسيكو، وتنفذ أنشطتها في أكثر من 50 دولة، حيث تساعد العلامات التجارية العالمية على تطوير ممارساتها التسويقية من خلال أنظمة ذكية تربط بين الاستراتيجية، والبيانات، والتكنولوجيا، والإعلام، ونظام إدارة علاقات العملاء، والتنفيذ الإبداعي. تشمل قائمة عملاء الشركة علامات كبرى مثل Coca-Cola، وDiageo، وKellanova، وReckitt، وMars، وNestlé، وMerck-MSD.

نبذة عن Miguel Machado

Miguel Machado هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركتي Keenfolks وOg. قاد Machado جهود التحول التسويقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعلامات تجارية عالمية مثل Coca-Cola، وDiageo، وMars، وReckitt، وMerck-MSD، وNestlé. ويُعدّ متحدثًا رئيسيًا متكررًا ومقدم بودكاست AI Marketing Transformation Podcast، حيث يركز على بناء أطر عمل عملية تربط بين الاستراتيجية، والتكنولوجيا، والبيانات، والقدرات البشرية لعصر الذكاء.

