Keenfolks تُطلق منصة KEENFOLKS X_
(BUSINESS WIRE )-- يواجه نموذج الشركات القابضة التقليدي، الذي شكّل التسويق العالمي لعقود، ضغوطًا متزايدة مع إشارات من أسواق رأس المال، وأنشطة الاندماج، ومتطلبات العملاء إلى الحاجة لإجراء تغييرات هيكلية.
تسعى صناعة التسويق إلى تبنّي نموذج جديد. لم يعد الجدل يدور حول حاجة الوكالات إلى التغيير، بل حول أيّها أُنشئ منذ البداية لقيادة هذا التحوّل.
أعلنت Keenfolks ، الشريك المعتمد على Integrative AI® والمبتكر خصيصًا لعصر الذكاء، عن إطلاق KEENFOLKS X_ شبكة تسويق عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين المؤسسات من الانتقال من الخدمات المتفرقة إلى أنظمة ذكية، حلول قابلة للتوسع، وتحولات يمكن قياسها.
صُمِّمت الشبكة على K OS_ ، نظام التشغيل التسويقي المملوك لشركة Keenfolks، والذي يربط بين الذكاء، والبيانات، والأتمتة، والتنفيذ داخل أنظمة تسويقية قابلة لإعادة الاستخدام.
الهدف واضح: مساعدة المؤسسات على تجاوز خدمات الوكالات المجزأة وبناء قدرات تسويقية قابلة للتوسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
التحول الصناعي
خلال العقد الأخير، أصبحت المؤسسات التسويقية تتحمل تراكمًا متزايدًا من البُنى التقنية المعقدة، ونظم الوكالات المجزأة، وبيئات البيانات المنفصلة. على الرغم من نجاح هذه الهياكل في عصر الحملات التسويقية، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في عالم يتطلب أن يكون أداء التسويق مدفوعًا بشكل متزايد بما يلي:
-
البيانات في الوقت الفعلي
أنظمة القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
الإنتاج الآلي للمحتوى والوسائط
حلقات التحسين المستمرة
في هذا السياق، لا تعتمد الميزة التنافسية على الحملات المنفصلة، بل على الأنظمة التسويقية المتكاملة القادرة على التعلم والتحسن باستمرار مع مرور الوقت. تم تصميم KEENFOLKS X_ خصيصًا لبناء هذه الأنظمة وتشغيلها.
"بينما تبحث الصناعة عن نموذج جديد، نؤكد أن هذا ليس مجرد تصور للمستقبل، بل واقع تشغيلي فعلي. KEENFOLKS X_ يمكّننا من توسيع أسلوب العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي تثق به العلامات التجارية الكبرى، من خلال ربط الذكاء، المنصات، وسير العمل، والتجارب في أنظمة متكاملة تتعلم وتتحسن وتزيد من القيمة مع الوقت. نحن على يقين أن الحقبة القادمة ستعود للشركاء الذين يقدمون أكثر من مجرد حملات تسويقية، ويشاركون في بناء الأنظمة الذكية ومحركات النمو وراء التسويق العصري".
- Miguel Machado، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Keenfolks
المنصة: K OS_
في صميم هذا النموذج يوجد K OS_ ، نظام التشغيل التسويقي المعتمد على الذكاء الاصطناعي من Keenfolks. تربط المنصة أربعة طبقات أساسية:
-
الذكاء: التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأداء التسويق، وسلوك المستهلك، والإشارات السوقية.
المنصات: التكامل مع بيئات CRM، والإعلام، والتجارة، وتقنيات التسويق.
مهام سير العمل: عمليات يقودها الوكلاء تعمل على أتمتة التخطيط، والإنتاج، والتخصيص، والتحسين.
التجارب: طبقة التنفيذ حيث تنشر العلامات التجارية الحملات، وأنظمة المحتوى، والتجارب الرقمية.
معًا، تعمل هذه الطبقات على تحويل التسويق من مجرد مجموعة من الخدمات إلى نظام تشغيلي متكامل يتحسن باستمرار.
من الخدمات إلى الأنظمة
قضت Keenfolks السنوات الماضية في مساعدة المؤسسات الكبرى على بناء هذه الأنظمة.
من الأمثلة على ذلك منصة "What's Your Cocktail" الخاصة بشركة Diageo، وهي محرك تخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل سلوك 51 مليون مستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. قدّم النظام توصيات بالمشروبات عند اللحظات الحاسمة، محققًا معدلات تفاعل تزيد عن أربعة أضعاف المعدل القياسي في القطاع. الأهم من ذلك، أن النظام يواصل التعلم والتحسّن مع مرور الوقت. تمتد KEENFOLKS X_ بهذا النهج على نطاق عالمي.
النموذج الاقتصادي
تقدّم الشبكة هيكلاً تجاريًا جديدًا يتجاوز الاقتصاديات التقليدية للوكالات.
تعمل KEENFOLKS X_ من خلال ثلاثة نماذج للتعاون:
-
شراكات التحول: بناء أنظمة تسويقية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات الكبرى.
تطوير الحلول: إنشاء منتجات وقدرات قابلة لإعادة الاستخدام عبر الشبكة.
الابتكار المشترك: التعاون مع العملاء لبناء مشاريع جديدة في مجالات البيانات والتكنولوجيا والتسويق.
يتيح هذا النهج لشركة Keenfolks وشركائها المشاركة في خلق قيمة طويلة الأمد بدلاً من الاقتصار على تنفيذ مشاريع قصيرة الأجل.
توسيع الشبكة
تأسست الشركة في برشلونة وتمتلك مكاتب في لندن ونيويورك ومدينة مكسيكو، وتنفذ Keenfolks حاليًا أنشطة في أكثر من 50 سوقًا. يشكّل إطلاق KEENFOLKS X_ بداية المرحلة التالية من نمو الشركة.
خلال الأشهر المقبلة، ستبدأ Keenfolks بتأكيد شركائها الاستراتيجيين في الأسواق الرئيسية وتوسيع قدرات تقديم الشبكة على المستوى العالمي. كما تستكشف الشركة تمويل المشاريع الاستثمارية لتسريع تطوير بنية تسويقية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وحلول مبتكرة.
نبذة عن KEENFOLKS X_
KEENFOLKS X_ هي الشبكة التسويقية العالمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Keenfolks لعصر الذكاء. تربط هذه الشبكة المبنية على K OS_ بين الذكاء، والمنصات، وسير العمل، والتجارب في أنظمة ذكية قابلة لإعادة الاستخدام وحلول قابلة للتوسع، حيث تساعد المؤسسات على تجاوز تقديم التسويق المجزأ. من خلال هذا النموذج، تجمع Keenfolks بين خدمات التحول، وبناء الحلول، والابتكار المشترك للمشاريع، وهياكل المشاركة المحددة في المخاطر لخلق قيمة أكثر استدامة وقابلة للقياس للعملاء.
نبذة عن Keenfolks
تُعدّ Keenfolks الشريك المعتمد على Integrative AI® والمصمَّم لعصر الذكاء. تأسست الشركة في برشلونة، وتمتلك مكاتب في لندن ونيويورك ومدينة مكسيكو، وتنفذ أنشطتها في أكثر من 50 دولة، حيث تساعد العلامات التجارية العالمية على تطوير ممارساتها التسويقية من خلال أنظمة ذكية تربط بين الاستراتيجية، والبيانات، والتكنولوجيا، والإعلام، ونظام إدارة علاقات العملاء، والتنفيذ الإبداعي. تشمل قائمة عملاء الشركة علامات كبرى مثل Coca-Cola، وDiageo، وKellanova، وReckitt، وMars، وNestlé، وMerck-MSD.
نبذة عن Miguel Machado
Miguel Machado هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركتي Keenfolks وOg. قاد Machado جهود التحول التسويقي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لعلامات تجارية عالمية مثل Coca-Cola، وDiageo، وMars، وReckitt، وMerck-MSD، وNestlé. ويُعدّ متحدثًا رئيسيًا متكررًا ومقدم بودكاست AI Marketing Transformation Podcast، حيث يركز على بناء أطر عمل عملية تربط بين الاستراتيجية، والتكنولوجيا، والبيانات، والقدرات البشرية لعصر الذكاء.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
