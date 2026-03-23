Andersen Consulting توسِّع منصة التكنولوجيا الخاصة بها في فرنسا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- توسِّع شركة Andersen Consulting عروضها في مجال التحول الرقمي من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Teolia Consulting، وهي شركة فرنسية متخصصة في إدارة المشاريع والمنتجات، وهندسة منصات السحابة، وتحويل البيانات، ودمج وتبني مجموعة أدوات Atlassian.

تأسست شركة Teolia Consulting عام 2014، وتساعد المؤسسات على تحقيق الأداء الرقمي، بدءًا من منهجيات أجايل وصولاً إلى حلول تقليل وقت الوصول إلى السوق. تركز خبرة الشركة على تقديم استراتيجيات متكاملة تُواكب التغيير التنظيمي وتربط التكنولوجيا بتحقيق أهداف المؤسسة. تعمل الشركة عبر عدة قطاعات تشمل البنوك، والتأمين، والأزياء، والتجزئة، حيث تمكّن عملاءها من تعزيز المرونة وتسريع نضجهم الرقمي.

قالت Lucienne Jacquet، الشريك المدير في Teolia: "في Teolia Consulting، نؤمن بأن التحول الحقيقي يحدث عندما يتطور كل من التكنولوجيا والبشر معًا". "من خلال تعاوننا مع شركة Andersen Consulting، نحن لا نُضاعف تأثيرنا فحسب، بل نكتسب أيضًا الوصول إلى منظمة عالمية تجمع أفرادًا يشاركوننا نفس الرؤية. يُمكّننا هذا التآزر من تقديم حلول متكاملة على نطاق عالمي، والتنسيق بسلاسة عبر الأسواق، وتقديم خبرتنا التقنية العميقة للعملاء الطامحين إلى تحسين الأداء.

قال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "تجمع Teolia Consulting بين الخبرة التقنية العميقة والقدرات المثبتة في مجال التحول الرقمي". "إن القوة التقنية للشركة وحلولها المبتكرة تُكمل منصتنا، مما يُمكّننا من تقديم نتائج عملية وفعّالة للعملاء الذين يواجهون تحديات رقمية معقدة".

Andersen Consulting هي شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستراتيجية المؤسسية، والتحول في الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global ، حيث تقدِّم استشارات من طراز رفيع في مجالات الاستشارات، والضرائب، والقانون، والتقييم، والتنقل العالمي، والخدمات الاستشارية عبر منصَّة عالمية تضم أكثر من 50,000 محترف حول العالم، وتنتشر في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة تقدم حلول استشارية شاملة حول العالم من خلال شبكة شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.