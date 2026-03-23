Andersen Consulting توسِّع منصة التكنولوجيا الخاصة بها في فرنسا
تأسست شركة Teolia Consulting عام 2014، وتساعد المؤسسات على تحقيق الأداء الرقمي، بدءًا من منهجيات أجايل وصولاً إلى حلول تقليل وقت الوصول إلى السوق. تركز خبرة الشركة على تقديم استراتيجيات متكاملة تُواكب التغيير التنظيمي وتربط التكنولوجيا بتحقيق أهداف المؤسسة. تعمل الشركة عبر عدة قطاعات تشمل البنوك، والتأمين، والأزياء، والتجزئة، حيث تمكّن عملاءها من تعزيز المرونة وتسريع نضجهم الرقمي.
قالت Lucienne Jacquet، الشريك المدير في Teolia: "في Teolia Consulting، نؤمن بأن التحول الحقيقي يحدث عندما يتطور كل من التكنولوجيا والبشر معًا". "من خلال تعاوننا مع شركة Andersen Consulting، نحن لا نُضاعف تأثيرنا فحسب، بل نكتسب أيضًا الوصول إلى منظمة عالمية تجمع أفرادًا يشاركوننا نفس الرؤية. يُمكّننا هذا التآزر من تقديم حلول متكاملة على نطاق عالمي، والتنسيق بسلاسة عبر الأسواق، وتقديم خبرتنا التقنية العميقة للعملاء الطامحين إلى تحسين الأداء.
قال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "تجمع Teolia Consulting بين الخبرة التقنية العميقة والقدرات المثبتة في مجال التحول الرقمي". "إن القوة التقنية للشركة وحلولها المبتكرة تُكمل منصتنا، مما يُمكّننا من تقديم نتائج عملية وفعّالة للعملاء الذين يواجهون تحديات رقمية معقدة".
Andersen Consulting هي شركة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل الاستراتيجية المؤسسية، والتحول في الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global ، حيث تقدِّم استشارات من طراز رفيع في مجالات الاستشارات، والضرائب، والقانون، والتقييم، والتنقل العالمي، والخدمات الاستشارية عبر منصَّة عالمية تضم أكثر من 50,000 محترف حول العالم، وتنتشر في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة تقدم حلول استشارية شاملة حول العالم من خلال شبكة شركات الأعضاء والشركات المتعاونة معها.
