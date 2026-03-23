أسهم الإمارات تخفض مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واقتراب انتهاء مهلة ترامب

أسهم الإمارات تخفض مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واقتراب انتهاء مهلة ترامب
وجاء ذلك بعد تصاعد حدة الخطاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر توجيه ترامب أمس إنذاراً إلى طهران لمدة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، ملوحاً باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تمتثل. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تحرك عسكري سيُقابل بإغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى، إلى جانب استهداف البنية التحتية للطاقة التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، ما عزز المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتباينت وتيرة التراجع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.8% إلى مستوى 5440 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1% ليغلق عند 9455 نقطة.
وامتدت التداعيات إلى الأسواق العالمية، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي، في وقت تعرضت فيه السندات لضغوط بيعية، مع تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تغذية التضخم وإبطاء النمو، بما يعيد إلى الواجهة احتمالات تشديد السياسة النقدية. ومن المرتقب أيضاً أن تفتتح الأسواق الأمريكية على تراجع بعد هبوط عقود مؤشر إس آند بي 500 في طوكيو بنحو 0.5%.
والإضطرابات الحالية لم تنعكس بصورة كبيرة على أسواق النفط التي ظلت حائرة فيما يتعلق بتداعيات التصعيد الأخير، حيث ارتفع خام“برنت” بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، فيما جرى تداول خام“غرب تكساس” الوسيط قرب 99 دولاراً.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى أن أكثر من 40 أصلاً للطاقة في تسع دول بالشرق الأوسط تعرضت لأضرار“جسيمة أو جسيمة جداً”، محذراً من استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية حتى بعد انتهاء النزاع.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment