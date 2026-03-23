أسهم الإمارات تخفض مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واقتراب انتهاء مهلة ترامب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الفطر، التي بدأت الخميس، في ما يُعد أول رد فعل في أسواق الخليج على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، إذ لا تزال بقية أسواق المنطقة مغلقة على أن تستأنف التداول تباعاً خلال اليومين المقبلين.

وجاء ذلك بعد تصاعد حدة الخطاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر توجيه ترامب أمس إنذاراً إلى طهران لمدة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، ملوحاً باستهداف محطات الكهرباء الإيرانية إذا لم تمتثل. في المقابل، حذرت إيران من أن أي تحرك عسكري سيُقابل بإغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى، إلى جانب استهداف البنية التحتية للطاقة التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، ما عزز المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وتباينت وتيرة التراجع، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.8% إلى مستوى 5440 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1% ليغلق عند 9455 نقطة.

وامتدت التداعيات إلى الأسواق العالمية، إذ تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي، في وقت تعرضت فيه السندات لضغوط بيعية، مع تنامي المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تغذية التضخم وإبطاء النمو، بما يعيد إلى الواجهة احتمالات تشديد السياسة النقدية. ومن المرتقب أيضاً أن تفتتح الأسواق الأمريكية على تراجع بعد هبوط عقود مؤشر إس آند بي 500 في طوكيو بنحو 0.5%.

والإضطرابات الحالية لم تنعكس بصورة كبيرة على أسواق النفط التي ظلت حائرة فيما يتعلق بتداعيات التصعيد الأخير، حيث ارتفع خام“برنت” بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، فيما جرى تداول خام“غرب تكساس” الوسيط قرب 99 دولاراً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى أن أكثر من 40 أصلاً للطاقة في تسع دول بالشرق الأوسط تعرضت لأضرار“جسيمة أو جسيمة جداً”، محذراً من استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية حتى بعد انتهاء النزاع.

