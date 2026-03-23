بيرول: أكثر من 40 منشأة طاقة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أكثر من 40 أصلاً من أصول الطاقة في 9 دول بالشرق الأوسط تعرضت لأضرار“جسيمة أو جسيمة جداً” نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ما قد يطيل أمد الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية حتى بعد انتهاء النزاع.

أضاف بيرول، اليوم خلال كلمة ألقاها في النادي الوطني للصحافة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن حجم الأضرار يعني أن حقول النفط والمصافي وخطوط الأنابيب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود إلى العمل.

أدت أكثر من 3 أسابيع من الصراع في الشرق الأوسط إلى اضطراب كامل في سلسلة إمدادات الطاقة، مع شبه إغلاق لمضيق هرمز الحيوي، ما تسبب في قفزة أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود. قال بيرول إن تأثير الاضطرابات الحالية يعادل تأثير أزمتي النفط الكبيرتين في سبعينات القرن الماضي وأزمة الغاز الطبيعي في 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا“مجتمعة”.

قال:“ليس النفط والغاز فقط، بل إن بعض الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي مثل البتروكيماويات، والأسمدة والكبريت والهيليوم، قد تعطلت تجارتها بالكامل، وهو ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي”.

أشار بيرول إلى أن آسيا تقف في صدارة هذه الأزمة نظراً لاعتمادها الكبير على النفط الخام من المنطقة. وعند سؤاله عن قرار الصين تقليص صادرات الوقود، قال إن على العالم بأسره مواجهة أزمة الطاقة بشكل جماعي.

قيود التصدير على الطاقة

أضاف بيرول أن“كل دولة تنظر أولاً إلى مصالحها المحلية، لكن في مثل هذه الظروف، فإن فرض قيود تصديرية كبيرة دون مبرر قد لا يكون أمراً يحظى بتقدير المجتمع الدولي”.

وكانت قد أعلنت وكالة الطاقة الدولية في أوائل مارس الحالي أنها ستفرج عن مستوى قياسي يبلغ 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الطارئة للمساعدة في تخفيف صدمات الإمدادات واحتواء ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. في الأسبوع الماضي، اقترحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها إجراءات لمساعدة الدول المستوردة للطاقة على خفض الطلب.

قال بيرول إنه يمكن الإفراج عن المزيد من الاحتياطيات النفطية عند الضرورة إذا استمرت حرب إيران في تعطيل أسواق الطاقة العالمية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. لكنه أشار إلى أنه مع شبه توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، فإن الحل الحقيقي الوحيد لاضطرابات إمدادات الوقود يتمثل في إعادة فتح هذا الممر التجاري الرئيسي.

