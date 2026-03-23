جولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2026 بفعل تعطل مضيق هرمز

جولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2026 بفعل تعطل مضيق هرمز
وكتب محللون من بينهم دان سترويفن في مذكرة، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام"برنت" 85 دولاراً للبرميل في 2026، ارتفاعاً من توقع سابق عند 77 دولاراً. وأضافوا أن التوقعات لكامل العام لخام"غرب تكساس" الوسيط رُفعت إلى 79 دولاراً من 72 دولاراً.
واستندت هذه المراجعات جزئياً إلى افتراض أن التدفقات عبر هرمز ستبقى عند 5% فقط من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، يعقبها تعافٍ تدريجي على مدى شهر واحد، بحسب المذكرة المؤرخة في 22 مارس.
ودخلت أسواق الطاقة في حالة اضطراب بسبب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع دخول الأعمال القتالية الآن أسبوعها الرابع من دون أي مؤشر إلى تهدئة.مهلة ترامب لإيران تضغط على الأسواق
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد منح إيران مهلة يومين لإعادة فتح هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، أو مواجهة قصف محطات الكهرباء لديها. وهددت طهران بالرد.
وكتب محللو جولدمان:“من المرجح أن تدفع أكبر صدمة في إمدادات النفط على الإطلاق صناع السياسات والأسواق إلى إدراك المخاطر الهيكلية الناجمة عن التركّز المرتفع للإنتاج والطاقة الفائضة في الشرق الأوسط، وعن هشاشة البنية التحتية للطاقة”.
وعلى الجانب المادي، أضافوا أنه في حين تؤدي الصدمة إلى شح في آسيا، فإن المخزونات التجارية من الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أمريكا وأوروبا كانت لا تزال ترتفع، لأن المعروض العالمي كان يفوق الطلب قبل الحرب.
وقال المحللون إن خسائر إنتاج الخام في الشرق الأوسط سترتفع من 11 مليون برميل يومياً حالياً إلى ذروة عند 17 مليون برميل يومياً، بافتراض تعافٍ كامل تدريجي خلال أربعة أسابيع بعد إعادة الفتح الكامل. وأضافوا أن ذلك سيؤدي إلى خسائر تراكمية تتجاوز قليلاً 800 مليون برميل.المصدر:
