جولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط في 2026 بفعل تعطل مضيق هرمز

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك“جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار النفط في 2026 بسبب استمرار تعطل التدفقات عبر مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه أكبر صدمة إمدادات على الإطلاق في أسواق الخام العالمية.

وكتب محللون من بينهم دان سترويفن في مذكرة، أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام“برنت” 85 دولاراً للبرميل في 2026، ارتفاعاً من توقع سابق عند 77 دولاراً. وأضافوا أن التوقعات لكامل العام لخام“غرب تكساس” الوسيط رُفعت إلى 79 دولاراً من 72 دولاراً.

واستندت هذه المراجعات جزئياً إلى افتراض أن التدفقات عبر هرمز ستبقى عند 5% فقط من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، يعقبها تعافٍ تدريجي على مدى شهر واحد، بحسب المذكرة المؤرخة في 22 مارس.

ودخلت أسواق الطاقة في حالة اضطراب بسبب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع دخول الأعمال القتالية الآن أسبوعها الرابع من دون أي مؤشر إلى تهدئة.

مهلة ترامب لإيران تضغط على الأسواق

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد منح إيران مهلة يومين لإعادة فتح هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، أو مواجهة قصف محطات الكهرباء لديها. وهددت طهران بالرد.

وكتب محللو جولدمان:“من المرجح أن تدفع أكبر صدمة في إمدادات النفط على الإطلاق صناع السياسات والأسواق إلى إدراك المخاطر الهيكلية الناجمة عن التركّز المرتفع للإنتاج والطاقة الفائضة في الشرق الأوسط، وعن هشاشة البنية التحتية للطاقة”.

وعلى الجانب المادي، أضافوا أنه في حين تؤدي الصدمة إلى شح في آسيا، فإن المخزونات التجارية من الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أمريكا وأوروبا كانت لا تزال ترتفع، لأن المعروض العالمي كان يفوق الطلب قبل الحرب.

وقال المحللون إن خسائر إنتاج الخام في الشرق الأوسط سترتفع من 11 مليون برميل يومياً حالياً إلى ذروة عند 17 مليون برميل يومياً، بافتراض تعافٍ كامل تدريجي خلال أربعة أسابيع بعد إعادة الفتح الكامل. وأضافوا أن ذلك سيؤدي إلى خسائر تراكمية تتجاوز قليلاً 800 مليون برميل.

