صادرات الغاز المسال العالمية تهبط لأدنى مستوى في ستة أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، ما ألغى الزيادات الأخيرة في الإمدادات من الولايات المتحدة وغيرها، مع خنق الصراع في الشرق الأوسط للتدفقات.

وتراجع المتوسط المتحرك لعشرة أيام لشحنات الغاز الطبيعي المسال بنحو 20% منذ بداية الشهر إلى 1.1 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر، بحسب تحليل أجرته“بلومبرج” لبيانات تتبع السفن من“كبلر” (Kpler).

وتُظهر البيانات أن التراجع جاء بشكل أساسي من قطر، وبدرجة أقل من الإمارات. ويحتاج البلدان إلى شحن الوقود عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء في آسيا وأوروبا.

الحرب تعيد تشكيل سوق الغاز المسال

تتحول الحرب في إيران إلى صراع يهدد بقلب سوق الغاز الطبيعي المسال. واضطرت قطر في وقت سابق من الشهر، إلى إغلاق محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في“رأس لفان”، وهي الأكبر في العالم، بعد هجمات من إيران.

وألحقت ضربة حديثة الأسبوع الماضي أضراراً بالمنشأة، وسيستغرق إصلاح اثنين من خطوط الإنتاج الأربعة عشر في المحطة، سنوات.

وكان إنتاج الغاز الطبيعي المسال حول العالم قد واصل الارتفاع تدريجياً خلال العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بمشاريع جديدة في الولايات المتحدة وكندا.

إلا أن هذا الارتفاع يقابله فقدان الغاز الطبيعي المسال القطري، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

