صادرات الغاز المسال العالمية تهبط لأدنى مستوى في ستة أشهر

صادرات الغاز المسال العالمية تهبط لأدنى مستوى في ستة أشهر
وتراجع المتوسط المتحرك لعشرة أيام لشحنات الغاز الطبيعي المسال بنحو 20% منذ بداية الشهر إلى 1.1 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر، بحسب تحليل أجرته"بلومبرج" لبيانات تتبع السفن من"كبلر" (Kpler).
وتُظهر البيانات أن التراجع جاء بشكل أساسي من قطر، وبدرجة أقل من الإمارات. ويحتاج البلدان إلى شحن الوقود عبر مضيق هرمز للوصول إلى العملاء في آسيا وأوروبا.الحرب تعيد تشكيل سوق الغاز المسال
تتحول الحرب في إيران إلى صراع يهدد بقلب سوق الغاز الطبيعي المسال. واضطرت قطر في وقت سابق من الشهر، إلى إغلاق محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال في“رأس لفان”، وهي الأكبر في العالم، بعد هجمات من إيران.
وألحقت ضربة حديثة الأسبوع الماضي أضراراً بالمنشأة، وسيستغرق إصلاح اثنين من خطوط الإنتاج الأربعة عشر في المحطة، سنوات.
وكان إنتاج الغاز الطبيعي المسال حول العالم قد واصل الارتفاع تدريجياً خلال العام الماضي، مدفوعاً بشكل رئيسي بمشاريع جديدة في الولايات المتحدة وكندا.
إلا أن هذا الارتفاع يقابله فقدان الغاز الطبيعي المسال القطري، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لنحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.المصدر:
