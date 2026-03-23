تقرير: ضربات إسرائيل على إيران ستستمر حتى لو توقفت الحرب

2026-03-23 04:05:29
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين أن الحاجة إلى شن ضربات لاحقة على إيران ستستمر حتى بعد أي نهاية معلنة للصراع الحالي، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تعد ضرورية إذا رصدت الولايات المتحدة أو إسرائيل محاولات إيرانية لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية أو لاستعادة اليورانيوم المدفون.

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل لن تواجه قيودا تذكر على قدرتها على تنفيذ مثل هذه الضربات، إذا لم تعد إيران قادرة على استهداف السفن في مضيق هرمز أو قصف جيرانها في الخليج بالصواريخ".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قد أعلن أن إسرائيل تتوقع "أسابيع إضافية من القتال" ضد حزب الله وايران.

وقال المتحدث في تصريح متلفز "مع كل يوم يمر، نضعف النظام الإرهابي الإيراني في شكل أكبر، لن نسمح للنظام الإرهابي ووكلائه بأن يشكلوا تهديدا لمواطني إسرائيل".

وأضاف "يا مواطني إسرائيل، لا نزال نواجه أسابيع عدة من القتال ضد إيران وحزب الله".

