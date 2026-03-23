تقرير: ضربات إسرائيل على إيران ستستمر حتى لو توقفت الحرب

تقرير: ضربات إسرائيل على إيران ستستمر حتى لو توقفت الحرب
وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل لن تواجه قيودا تذكر على قدرتها على تنفيذ مثل هذه الضربات، إذا لم تعد إيران قادرة على استهداف السفن في مضيق هرمز أو قصف جيرانها في الخليج بالصواريخ".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قد أعلن أن إسرائيل تتوقع "أسابيع إضافية من القتال" ضد حزب الله وايران.
وقال المتحدث في تصريح متلفز "مع كل يوم يمر، نضعف النظام الإرهابي الإيراني في شكل أكبر، لن نسمح للنظام الإرهابي ووكلائه بأن يشكلوا تهديدا لمواطني إسرائيل".
وأضاف "يا مواطني إسرائيل، لا نزال نواجه أسابيع عدة من القتال ضد إيران وحزب الله".
