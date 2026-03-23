403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بي اتش ام كابيتال تسجل نتائج مالية قوية لعام 2025 مع نمو ملحوظ في الأصول وحقوق المساهمين والربحية
(MENAFN- Massive Media ME) أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً قوياً يعكس متانة نموذج أعمالها واستمرار توسعها في قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي.
وسجلت الشركة نمواً بنسبة 26.65% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 205.98 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 162.63 مليون درهم في عام 2024، مدفوعةً بارتفاع نشاط التداول، وتوسع نطاق الخدمات المالية، واستمرار استقطاب قاعدة أوسع من العملاء في أسواق المال بالدولة.
كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14.94% ليبلغ 43.08 مليون درهم، مقارنةً بـ 37.48 مليون درهم في العام السابق، في انعكاس واضح لتحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية الإقليمية.
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31.12% ليصل إلى 2.01 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.54 مليار درهم في عام 2024، فيما سجلت حقوق المساهمين نمواً ملحوظاً بنسبة 93.30% لتصل إلى 509.24 مليون درهم، مقارنةً بـ 263.44 مليون درهم في العام السابق، مما يعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية المستقبلية.
وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت بي اتش ام كابيتال تعزيز مكانتها في سوق دبي المالي، حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من المستثمرين الجدد، من خلال فتح 34,976 حساب تداول جديد خلال عام 2025، بما يمثل نحو 40.45% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق والبالغ عددها 86,473 حساباً، في مؤشر يعكس ريادة الشركة في جذب المستثمرين وتعزيز مشاركة الأفراد في الأسواق المالية.
وفي تعليقه على النتائج، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس النتائج التي حققتها بي اتش ام كابيتال خلال عام 2025 قوة نموذج أعمال الشركة والتزامنا المستمر بتقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ويعكس النمو القوي في الإيرادات والأصول وحقوق الملكية مستوى الثقة الذي نتمتع به من قبل عملائنا وشركائنا. وتأتي هذه الإنجازات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية ظروف وتحديات استثنائية، إلا أننا نواصل النظر بتفاؤل إلى آفاق الأسواق والقطاع. وتستمر بي اتش ام كابيتال في العمل بثبات وقوة، مع الحفاظ على زخم الأعمال ومواصلة تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية".
وأضاف قائلاً: "نركز على توسيع حضورنا في الأسواق، وتعزيز منصاتنا الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة. ومع استمرار نمو أسواق رأس المال في المنطقة، فإن بي اتش ام كابيتال في موقع قوي لاقتناص الفرص الجديدة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا. ونتطلع إلى عام 2026 لمواصلة البناء على هذا الأداء وتحقيق نتائج أقوى".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment