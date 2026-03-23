مرحباً بجلالة الملك فيليب السادس زيارة ملكية لسباق بطولة ABB FIA للفورمولا إي الافتتاحي في مدريد

زيارة ملكية لسباق بطولة ABB FIA للفورمولا إي الافتتاحي في مدريد
(MENAFN- Total Communications)
زيارة ملكية لسباق بطولة ABB FIA للفورمولا إي الافتتاحي في مدريد
مرحباً بجلالة الملك فيليب السادس
استقبل السباق 30 ألف مشجع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشهد فوز أنطونيو فيليكس دا كوستا، وحصول فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ على المركزين الأول والثاني
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مارس 2026: رحّب الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في الجولة الافتتاحية لبطولة ABB FIA للفورمولا إي العالمية في مدريد.
وسلط حضور الملك فيليب السادس للسباق الضوء على الأهمية المتزايدة لرياضة السيارات المستدامة ودور إسبانيا في تبني تقنيات سباقات السيارات الكهربائية المبتكرة.
وشكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ بطولة تخوض موسمها الثاني عشر حالياً، والتي لطالما كان الابتكار جزءاً لا يتجزأ من هويتها منذ انطلاقها.
وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): "كان شرفاً للاتحاد الدولي للسيارات أن يرحب بجلالة الملك فيليب السادس في حلبة مدريد- خاراما لحضور أول سباق ABB FIA فورمولا إي لبطولة العالم للفورمولا إي يقام في المدينة.
"يعكس هذا الحدث البارز الإقبال العالمي المتزايد على سباقات السيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد والعجلات المكشوفة، ويؤكد التزامنا المشترك بالاستدامة والابتكار ورياضة السيارات المتطورة."
"لقد استقبلت مدريد سباقات الفورمولا إي بحماس كبير، وتتيح لنا استضافتها للبطولة لأول مرة عرض إثارة سباقات السيارات الكهربائية مع الترويج لحلول تنقل أنظف".
"اسعدنا استضافة جماهير من جميع أنحاء العالم في العاصمة الإسبانية وأن نلهم الجيل القادم من عشاق رياضة السيارات والمبتكرين."
وحقق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ المركزين الأول والثاني في السباق، حيث فاز البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز الأول متقدماً على النيوزيلندي ميتش إيفانز.
من جانبه قال كارميلو سانز دي باروس، رئيس مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس النادي الملكي للسيارات في إسبانيا: "إن استضافة سباقات الفورمولا إي في مدريد لأول مرة يشكل لحظة تاريخية لمدينتنا ولرياضة السيارات الإسبانية".
"ولا يقتصر سباق كوبرا رافال مدريد إي- بريكس CUPRA Raval Madrid E-Prix على عرض سباقات على أعلى مستوى فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على أهمية التنقل المستدام. ونحن فخورون باستقبال جلالة الملك فيليب السادس لحضور هذا الحدث الفريد، الذي يحتفي بالابتكار والإثارة والتزام إسبانيا بمستقبل أكثر استدامة في رياضة السيارات."
وتتبوأ بطولة العالم للفورمولا إي التي تقام باشراف لاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مكانة رائدة في مجال الابتكار المستدام في الرياضة العالمية، إذ تجمع بين سباقات عالية الأداء وهدف واضح: تسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.
ومنذ انطلاقها، شكلت هذه البطولة منصة لعرض أحدث تقنيات السيارات الكهربائية، ودفع عجلة التقدم في كفاءة الطاقة، وتطوير البطاريات، وحلول التنقل الحضري.
ولا تقتصر بطولة فورمولا إي على تقديم رياضة سيارات عالمية المستوى للجماهير فحسب، بل تظهر أيضاً كيف يمكن للابتكار والاستدامة أن يسيرا جنباً إلى جنب، مما يدعم التزام الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالحد من الأثر البيئي، ويلهم الجيل القادم بوسائل التنقل.
وستستمر البطولة العالمية بالجولتين السابعة والثامنة في برلين ابتداءً من 2 مايو 2026.
انتهى
نبذة عن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة الإدارية المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل على مستوى العالم. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في رياضة السيارات والنقل.
تأسس الاتحاد الدولي للسيارات عام 1904، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم 245 منظمة عضواً في خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. تقوم الهيئة بتطوير وإنفاذ اللوائح الخاصة برياضة السيارات، بما في ذلك ست بطولات عالمية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، لضمان أن تكون المسابقات العالمية آمنة وعادلة للجميع.
زيارة ملكية لسباق بطولة ABB FIA للفورمولا إي الافتتاحي في مدريد
مرحباً بجلالة الملك فيليب السادس
استقبل السباق 30 ألف مشجع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشهد فوز أنطونيو فيليكس دا كوستا، وحصول فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ على المركزين الأول والثاني
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 مارس 2026: رحّب الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، بجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا في الجولة الافتتاحية لبطولة ABB FIA للفورمولا إي العالمية في مدريد.
وسلط حضور الملك فيليب السادس للسباق الضوء على الأهمية المتزايدة لرياضة السيارات المستدامة ودور إسبانيا في تبني تقنيات سباقات السيارات الكهربائية المبتكرة.
وشكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ بطولة تخوض موسمها الثاني عشر حالياً، والتي لطالما كان الابتكار جزءاً لا يتجزأ من هويتها منذ انطلاقها.
وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): "كان شرفاً للاتحاد الدولي للسيارات أن يرحب بجلالة الملك فيليب السادس في حلبة مدريد- خاراما لحضور أول سباق ABB FIA فورمولا إي لبطولة العالم للفورمولا إي يقام في المدينة.
"يعكس هذا الحدث البارز الإقبال العالمي المتزايد على سباقات السيارات الكهربائية ذات المقعد الواحد والعجلات المكشوفة، ويؤكد التزامنا المشترك بالاستدامة والابتكار ورياضة السيارات المتطورة."
"لقد استقبلت مدريد سباقات الفورمولا إي بحماس كبير، وتتيح لنا استضافتها للبطولة لأول مرة عرض إثارة سباقات السيارات الكهربائية مع الترويج لحلول تنقل أنظف".
"اسعدنا استضافة جماهير من جميع أنحاء العالم في العاصمة الإسبانية وأن نلهم الجيل القادم من عشاق رياضة السيارات والمبتكرين."
وحقق فريق جاكوار تي سي إس ريسينغ المركزين الأول والثاني في السباق، حيث فاز البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا بالمركز الأول متقدماً على النيوزيلندي ميتش إيفانز.
من جانبه قال كارميلو سانز دي باروس، رئيس مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات ورئيس النادي الملكي للسيارات في إسبانيا: "إن استضافة سباقات الفورمولا إي في مدريد لأول مرة يشكل لحظة تاريخية لمدينتنا ولرياضة السيارات الإسبانية".
"ولا يقتصر سباق كوبرا رافال مدريد إي- بريكس CUPRA Raval Madrid E-Prix على عرض سباقات على أعلى مستوى فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على أهمية التنقل المستدام. ونحن فخورون باستقبال جلالة الملك فيليب السادس لحضور هذا الحدث الفريد، الذي يحتفي بالابتكار والإثارة والتزام إسبانيا بمستقبل أكثر استدامة في رياضة السيارات."
وتتبوأ بطولة العالم للفورمولا إي التي تقام باشراف لاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مكانة رائدة في مجال الابتكار المستدام في الرياضة العالمية، إذ تجمع بين سباقات عالية الأداء وهدف واضح: تسريع الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة.
ومنذ انطلاقها، شكلت هذه البطولة منصة لعرض أحدث تقنيات السيارات الكهربائية، ودفع عجلة التقدم في كفاءة الطاقة، وتطوير البطاريات، وحلول التنقل الحضري.
ولا تقتصر بطولة فورمولا إي على تقديم رياضة سيارات عالمية المستوى للجماهير فحسب، بل تظهر أيضاً كيف يمكن للابتكار والاستدامة أن يسيرا جنباً إلى جنب، مما يدعم التزام الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالحد من الأثر البيئي، ويلهم الجيل القادم بوسائل التنقل.
وستستمر البطولة العالمية بالجولتين السابعة والثامنة في برلين ابتداءً من 2 مايو 2026.
انتهى
نبذة عن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة الإدارية المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل على مستوى العالم. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في رياضة السيارات والنقل.
تأسس الاتحاد الدولي للسيارات عام 1904، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم 245 منظمة عضواً في خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. تقوم الهيئة بتطوير وإنفاذ اللوائح الخاصة برياضة السيارات، بما في ذلك ست بطولات عالمية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، لضمان أن تكون المسابقات العالمية آمنة وعادلة للجميع.
