بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر وآليات بلدية سويمه أمس، مع انهيار صخري على طريق البحر الميت/ سويمه بعد منطقة الفنادق، نتيجة تساقط الأمطار، حيث تم إزالة العوائق وفتح الطريق أمام حركة السير.
ودعت البلدية المواطنين والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية، نظراً لاحتمالية تساقط الصخور نتيجة الأحوال الجوية.
