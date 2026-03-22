عاجل إيران تكشف عن موقفها من إغلاق مضيق هرمز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الأحد، استعدادها للتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تعزيز السلامة البحرية وحماية البحّارة في منطقة الخليج، وذلك وفق ما نقلته وكالة مهر شبه الرسمية.



وقال المندوب الإيراني لدى المنظمة، علي موسوي، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بما وصفه بـ "أعداء إيران".



وأضاف أن عبور هذا الممر المائي الحيوي ممكن عبر التنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية وإجراءات السلامة.



وأكد موسوي أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لبلاده، مشددًا في الوقت نفسه على أن وقف ما وصفه بـ "الاعتداءات" بشكل كامل، إلى جانب بناء الثقة المتبادلة، يعدان أمرين أساسيين لتهدئة الأوضاع.



وأشار إلى أن الهجمات التي تنسبها إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تُعد السبب الرئيسي في التوترات الحالية في مضيق هرمز.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.



في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.



وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.