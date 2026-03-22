عاجل إيران تكشف عن موقفها من إغلاق مضيق هرمز

عاجل إيران تكشف عن موقفها من إغلاق مضيق هرمز
وقال المندوب الإيراني لدى المنظمة، علي موسوي، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، باستثناء السفن المرتبطة بما وصفه بـ "أعداء إيران".
وأضاف أن عبور هذا الممر المائي الحيوي ممكن عبر التنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية وإجراءات السلامة.
وأكد موسوي أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول لبلاده، مشددًا في الوقت نفسه على أن وقف ما وصفه بـ "الاعتداءات" بشكل كامل، إلى جانب بناء الثقة المتبادلة، يعدان أمرين أساسيين لتهدئة الأوضاع.
وأشار إلى أن الهجمات التي تنسبها إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تُعد السبب الرئيسي في التوترات الحالية في مضيق هرمز.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية "الوعد الصادق 4"، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment