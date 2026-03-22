سقوط قذيفة على سفينة قبالة سواحل الشارقة بالإمارات

2026-03-22 03:03:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من فجر الأحد إن قذيفة مجهولة المصدر أصابت سفينة على بعد 15 ميلا بحريا شمالي مدينة الشارقة بالإمارات.


وأضافت الهيئة أنها تلقت بلاغا بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير.

