الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات

الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات

2026-03-22 03:02:21
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 آذار (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، ‏‏وجرى اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.
وقال في سلسلة بيانات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية.
