الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات
عمان 22 آذار (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، وجرى اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.
وقال في سلسلة بيانات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية.
22/03/2026 09:46:01
