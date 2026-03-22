الدفاع السعودية: رصد 3 صواريخ باليستية واعتراض وتدمير 9 مسيّرات

عمان 22 آذار (بترا)- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، ‏‏وجرى اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.

وقال في سلسلة بيانات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، إنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية.

22/03/2026 09:46:01