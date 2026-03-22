بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت

2026-03-22 03:02:20
(MENAFN- Jordan News Agency)

سويمه 22 آذار (بترا)- تعاملت كوادر وآليات بلدية سويمه أمس، مع انهيار صخري على طريق البحر الميت/ سويمه بعد منطقة الفنادق، نتيجة تساقط الأمطار، حيث تم إزالة العوائق وفتح الطريق أمام حركة السير.
ودعت البلدية المواطنين والسائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق الجبلية، نظراً لاحتمالية تساقط الصخور نتيجة الأحوال الجوية.
