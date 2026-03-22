فتحوا علب سلمون عمرها 40 عاماً.. فماذا وجدوا داخلها؟

MENAFN - Al-Bayan) فتح علماء في جامعة واشنطن علب سلمون مُعلّبة يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عاما، ليكتشفوا داخلها كنزا علميا غير متوقع يفتح نافذة جديدة على صحة النظم البيئية البحرية عبر العقود.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة Ecology and Evolution، بدأت القصة عندما سلّمت جمعية Seattle Seafood Products صناديق من علب السلمون منتهية الصلاحية، يعود بعضها إلى سبعينات القرن الماضي، إلى باحثين في جامعة واشنطن.

وكانت هذه العلب قد خُزّنت في الأصل لأغراض مراقبة الجودة، قبل أن تتحول إلى مصدر فريد يحتوي على "سجل بيولوجي" محفوظ لحياة البحر.

أرشيف علمي يمتد لأكثر من أربعة عقود

حلّل فريق البحث 178 علبة سلمون تغطي أربعة أنواع رئيسية هي: الشمّ (Chum)، والكوهو (Coho)، والوردي (Pink)، والسوكي (Sockeye)، جُمعت بين عامي 1979 و2021 من مناطق في خليج ألاسكا وخليج بريستول، وقد مثّلت كل علبة عينة زمنية توثق حالة بيئية محددة في لحظة صيد السمك.

ورغم أن عملية التعليب تسببت في تضرر الكائنات الطفيلية الموجودة داخل الأسماك، تمكن العلماء من التعرف على ديدان "الأنيساكيد" (anisakid)، وهي طفيليات بحرية يبلغ طولها نحو سنتيمتر واحد، وعدّها داخل العينات، كما قام الباحثون بقياس كثافة هذه الديدان لكل غرام من السلمون، ما أتاح لهم مقارنة دقيقة للتغيرات عبر أكثر من أربعة عقود.

الطفيليات كمؤشر على صحة المحيط

تشير الدراسة إلى أن هذه الطفيليات ليست مجرد كائنات ضارة، بل يمكن اعتبارها مؤشرات بيئية مهمة، إذ تمر ديدان الأنيساكيد بدورة حياة معقدة تشمل عدة عوائل، من بينها الكريل والأسماك والثدييات البحرية، ولا تكتمل دورة حياتها إلا بوجود هذه السلسلة كاملة.

وفي تعليقها على النتائج، قالت خبيرة بيئة الطفيليات تشيلسي وود: "دورة حياة الأنيساكيد تعكس مكونات متعددة لشبكة الغذاء. ووجودها يشير إلى أن السمك الذي نستهلكه يأتي من نظام بيئي صحي".

ورغم أن هذه الديدان قد تبدو غير مرغوبة، فإنها لا تشكل خطرا على الإنسان بعد عمليات معالجة الأسماك مثل الطهي أو التعليب.

نتائج متفاوتة بين أنواع السلمون

كشفت التحليلات عن اختلافات ملحوظة بين أنواع السلمون، فقد سجل الباحثون زيادة في أعداد الطفيليات مع مرور الوقت في نوعي السلمون الوردي والشمّ، في حين بقيت الأعداد مستقرة نسبيا في نوعي الكوهو والسوكي.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ناتالي ماستيك، إن ارتفاع أعداد الطفيليات في بعض الأنواع "يشير إلى أن هذه الكائنات تمكنت من العثور على جميع العوائل المناسبة لإكمال دورة حياتها والتكاثر"، مضيفة أن هذا قد يعكس "نظاما بيئيا مستقرا أو في طور التعافي، مع توفر الظروف اللازمة لبقاء هذه الأنواع".

حدود الدراسة وتعقيد النتائج

رغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى بعض القيود، أبرزها عدم القدرة على تحديد الطفيليات على مستوى النوع بدقة، حيث جرى التعرف عليها فقط على مستوى العائلة. هذا القيد قد يخفي فروقا دقيقة بين أنواع مختلفة من الطفيليات التي قد تصيب أنواعا مختلفة من السلمون، ما يفسر التباين في النتائج بين الأنواع المدروسة.

أهمية غير متوقعة لمخزون قديم

تسلّط هذه الدراسة الضوء على قيمة غير متوقعة للمخزون الغذائي القديم، إذ تحوّلت علب السلمون المنسية إلى مصدر بيانات علمي يمتد لعقود، يتيح للباحثين فهم التغيرات في النظم البيئية البحرية على المدى الطويل، ويقدم مؤشرات جديدة حول صحة المحيطات واستدامتها.

وبذلك، لم تعد هذه العلب مجرد بقايا من الماضي، بل أصبحت أداة علمية تكشف أسرارا عن تاريخ الحياة تحت سطح البحر وتساعد في رسم صورة أوضح لمستقبلها.